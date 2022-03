Félmilliárd euróval támogathatja az EU az európai termelőket

Az uniós bizottság közölte: a rövid és középtávú intézkedéseket tartalmazó javaslatot az emelkedő élelmiszer- és energiaárakra és a megnövekedett költségekre tekintettel terjesztette elő.

Kiemelték: az unión belüli élelmiszer-ellátás jelenleg nincs veszélyben, mivel a kontinens számos mezőgazdasági termék esetében nagyrészt önellátó. Mezőgazdasági ágazata azonban egyes termékek – például a takarmányfehérje – esetében nettó importőr. Ez a sebezhetőség az úgynevezett inputanyagok – például a műtrágya és a fosszilis energiahordozók – megugrott költségeivel párosulva termelési kihívásokkal szembesíti a mezőgazdasági termelőket, és az élelmiszerárak emelkedésével fenyeget.

Az intézkedések közé tartozik, hogy október 16-tól növekednek azok az előlegek, melyekben a mezőgazdasági termelők közvetlen kifizetések, valamint a területalapú és az állattartással kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedések keretében részesülnek.

A bizottság piaci védőháló-intézkedéseket vezet be a sertéshúspiac támogatására, valamint engedélyezi a parlagon lévő területek megművelését és azokon élelmiszer- és takarmánycélú növények termesztését. Annak érdekében, hogy az élelmiszer megfizethetőbb legyen, a tagállamok csökkentett áfakulcsokat alkalmazhatnak, ezzel is ösztönözve a gazdasági szereplőket a kiskereskedelmi árak visszafogására. A tagállamok uniós forrásokból is lehívhatnak forrásokat – tették hozzá.

Today Putin is blocking hundreds of ships filled with wheat in the Black Sea.

I call on Putin to let these ships go.

Europe must step up to this challenge.

We have assigned at least €2.5 billion until 2024 to help those regions most affected by food insecurity. pic.twitter.com/KkP70yYkOE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2022