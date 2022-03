Elérte New Orleanst a pusztító tornádó

Szerdára virradóra New Orleans városát is elérték a napok óta az Egyesült Államok déli részén pusztító tornádók, legkevesebb egy halálos áldozatot követelve – jelentette az AP amerikai hírügynökség szerdán.

A Louisiana állam déli részén fekvő kikötővárost és külvárosát sújtó tornádó abból a viharrendszerből vált ki, amely hétfőn Texas és Oklahoma államban pusztított, egy halálesetet okozva. A Louisianát elérő tornádónak, amely autókat borított fel és házak tetejét tépte le, eddig legkevesebb egy halálos áldozata van a New Orleanstól délkeletre fekvő St. Bernard megyében.

A forgószél után legalább 13 ezer ház és üzlethelyiség maradt áram nélkül a New Orleans melletti három településen, amelyek egyikén a haláleset is történt. A helyi energiaszolgáltató szerdán közölte, hogy a legtöbb helyen sikerült helyreállítani a szolgáltatást, és már csak 3500 lakásban vagy üzlethelyiségben nem volt áram.

large and destructive tornado tearing through New Orleans right now! https://t.co/NJCIfOEt7q

— Addison Green (@AddisonGreenWX) March 23, 2022