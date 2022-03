A floridai kormányzó helyretette a transznemű úszónőt

Emma Weyant, aki jelenleg elsőéves egyetemista a Virginiai Egyetemen, 4:34.99-es idővel ért célba múlt csütörtökön, amivel végül Thomas mögé került.

„Nézzük meg jobban, mit csinál az amerikai egyetemi atlétikai szövetség (NCAA), amikor megengedi, hogy gyakorlatilag férfiak versenyezzenek a női sportversenyeken: ebben az esetben egy női úszóversenyen ott volt az első számú női versenyző Sarasotából, aki egész pályafutása alatt abszolút szupersztár volt, és ezután [azt mondják, hogy] Weyant csak ezüstérmes lett” – fejtegette DeSantis.

„Az NCAA lényegében megpróbálja elérni, hogy tönkretegye a női sportversenyeket. Megpróbálja aláásni a versenyek integritását, és valaki mást koronáznak meg női bajnokként, ami szerintünk nem helyes. Floridában úgy gondoljuk, hogy ez a floridai sportoló megérdemli, hogy elismerjük, ezért kormányzói nyilatkozatot adunk ki, miszerint Emma volt a leggyorsabb úszónő a gyorsúszás 500 méteres távján, mert megérdemli” – tette hozzá a floridai republikánus kormányzó.

By allowing men to compete in women’s sports, the NCAA is destroying opportunities for women, making a mockery of its championships, and perpetuating a fraud.

In Florida, we reject these lies and recognize Sarasota’s Emma Weyant as the best women’s swimmer in the 500y freestyle. pic.twitter.com/tBmFxFE3q6

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 22, 2022