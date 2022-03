Mindenkit elbűvöltek a hat hónapos óriáspanda-ikrek

Zsófia spanyol királyné, Vu Hajtao kínai nagykövet, José Luis Almeida, Madrid polgármestere és Isabel Díaz Ayuso, a madridi régió elnöke is ellátogatott az állatkertbe, a pandabocsok bemutatkozása ugyanis egybeesett az intézmény 50. születésnapját ünneplő rendezvénysorozat nyitó eseményével.

A Hua Zuiba és Bing Csing szülőpáros ikrei szeptemberben jöttek világra, most nagyjából hat hónaposak, és várhatóan az állatkert legnépszerűbb látványosságai lesznek – írja az MTI.

Giant panda twins “You You” and “Jiu Jiu” born in #Madrid Zoo Aquarium made their first public appearance on Monday. https://t.co/2vHssEO2lY #Panda pic.twitter.com/TV0aLFBAbv

— China.org.cn (@chinaorgcn) March 22, 2022