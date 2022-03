Horrorisztikus videón a 132 emberéletet követelő repülőgépbaleset – technikai hiba okozhatta a repülőgép-szerencsétlenséget

A China Eastern Airlines által üzemeltetett járat a délnyugat-kínai Kunming városból Kantonba repült amikor lezuhant, és 132 ember életét vesztette.

Szörnyű felvétel látott napvilágot a zuhanás pillanatáról. A helyi média által megosztott videón az látható, ahogy a repülőgép gyakorlatilag függőlegesen zuhanni kezdett, majd földbe csapódott. A kínai hatóságok szerint az elmúlt közel egy évtized legszörnyűbb légi katasztrófája történt most az országban – számol be a The New York Post.

China Eastern Airlines #MU5735 crashed in Guangxi while flying from Kunming to Guangzhou. It had 132 people on board. Boeing 737-800 dropped vertically from the sky — see this video from Weibo and data from sites. First airline crash in China since 2010.

pic.twitter.com/ndDnTD177M — Edward Wong (@ewong) March 21, 2022

A géppel való kapcsolat helyi idő szerint 14 óra 15 perc körül megszakadt – közölte a Csianghszi tartomány katasztrófaelhárítási osztálya. A FlightRadar24.com repüléskövető webhely adatai szerint a gép másfél percen belül lezuhant. Az adatok szerint a gép körülbelül 30 000 láb magasságban – kilenc ezer méter magasan – repült, néhány pillanattal azelőtt, hogy hirtelen függőlegesen zuhanni kezdett, majd délkelet-kínai Teng megye egy távoli, dombos vidékén Kuangcsoutól mintegy 300 kilométerre, ritkán lakott területen becsapódott.

Egyelőre nem tudni mi okozta a szörnyű tragédiát, a nyomozók azonban minden lehetséges okot kivizsgálnak, mint például a terrorizmust, a technikai problémákat, a légi ütközést és az öngyilkosságot is. A szakértők szerint a repülőgép függőleges zuhanása egy mechanikai hibára utalhat.

Egy másik szakértő szerint az utasszállító pilótái elveszíthették az eszméletüket, amikor a repülőgép zuhanni kezdett. Egy grafikon azt mutatja, hogy a repülőgép rövid időre stabilizálódott, ami arra utal, hogy 10-20 másodpercre egy vagy több pilóta magához térhetett, és megpróbálhatta megmenteni a gépet.

Breaking News: A China Eastern Airlines’ Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from Kunming to Guangzhou was involved in an “accident” in Wuzhou, Guangxi Province, said the local authorities. Rescue teams are racing to the scene, and the casualties are unknown. pic.twitter.com/SugtxBmgVt — ေပါက္ေဖာ္胞波 (@PaukphawChina) March 21, 2022

Az MU5735-ös járat helyi idő szerint 13:11-kor indult Kunming városából, és 15:05-kor kellett volna megérkeznie Kantonba(Kuangcsou). A gép 2015 óta volt szolgálatban. A Cirium repüléselemző cég szerint a 737-800-asok közül jelenleg 4502 van szolgálatban világszerte, ezzel messze a legelterjedtebb jelenleg használatos Boeing repülőgép – írja a CNN.

Nyilatkozatában a légitársaság – a három legnagyobb kínai légitársaság egyike – részvétét fejezte ki az elhunyt utasok és a személyzet tagjai iránt.

A China Eastern a balesetet követően felfüggesztette az összes Boeing 737-800-as típusú gépének közlekedését. Az ország három legnagyobb légitársasága közé tartozó China Eastern több mint hatszáz gépből álló flottájának ezzel közel húsz százalékát vonták ki ideiglenesen a forgalomból.