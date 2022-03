Egy tíz éve eltűnt férfi holttestét találták meg az elhagyatott kocsma fagyasztójában

Egy londoni kocsma felújításakor bukkantak a férfi holttestére.

Egy idős férfi maradványaira bukkantak egy elhagyatott londoni kocsma alagsori fagyasztójában, egy évtizeddel az eltűnése után – számolt be a The New York Post a brit rendőrség hétfői sajtóközleménye alapján.

A nyomozók megállapították, hogy a kocsmában megtalált maradványok Roy Biggs nyugdíjasé, aki 2012 elején tűnt el. „Úgy gondoljuk, hogy Roy holtteste évek óta a fagyasztóban lehetett” – mondta Kelly Allen, a rendőrség egyik nyomozója.

Missing pensioner is discovered dead inside a freezer in disused London pub https://t.co/TsVYJjPq5w — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 21, 2022

A férfi maradványait tavaly októberben fedezték fel építőmunkások, de személyazonosságát csak most erősítették meg. Biggst a fogai alapján azonosították.

A rendőrség szerint Biggs körülbelül 70 éves lehetett, amikor elhunyt, azonban halálának körülményei egyelőre ismeretlenek. Az ügyben illetékes nyomozók ezért nyilvánosságra hozták az idős férfi fényképét, hogy felkutassák rokonait vagy bárkit, aki ismerte őt, és kiderítsék mi is történt vele.