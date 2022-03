Biden: Új világrend lesz, amit Amerikának kell vezetni

A világgazdaság, illetve maga a világ „fordulóponthoz” érkezett, ami „három-négy generációnként bekövetkezik”, és az Egyesült Államokon múlik, mi lesz ennek a végeredménye – jelentette ki Joe Biden a Business Roundtable vezérigazgatói negyedéves találkozóján, hétfőn. A Daily Caller beszámolója szerint az ukrajnai háború gazdasági vonatkozásairól értekező kerekasztal-beszélgetésen az elnök idézte az egyik amerikai katonai vezetőnek egy minap felé intézett szavait, miszerint a múlt században 60 millió ember halt meg, amikor Amerika 1946-ban felállított egy liberális világrendet – erre pedig hosszú idő után most újra igény mutatkozik.

BIDEN: “There’s going to be a new world order out there and we have to lead it.” pic.twitter.com/jNfUmUO80p

