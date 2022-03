Az anya mellől ragadta el a két gyereket és a férjet a halálos tornádó

A 33 éves Kuri Bolger és családja épp a nagyszülőknél voltak látogatóban, amikor a tornádó lecsapott. Mivel a házban nem volt pince, így a kamrában kerestek menedéket, de a sors nem volt kegyes hozzájuk.

Két gyerek, egy két- és egy ötéves, az apa és a nagymama életét vesztette, az édesanya, a harmadik gyerek, a nagypapa és még egy családtag túlélte a vihart.

A Missouri államban élő Bolger, aki férjét és két kisebbik gyermekét is elvesztette, most a tragédiát túlélő nyolcéves fiával, Brysennel próbál új életet kezdeni – közölte a People.

„Ez egy érzelmi hullámvasút. Nagyon nehéz napokon vagyok túl, lesz, amikor egy kicsit könnyebbnek tűnik minden, de emlékezni muszáj, viszont tovább is kell lépni. Nekem jelenleg Brysen a támaszom” – fejtette ki Bolger a Good Morning America című tévéműsorban.

Kuri Bolger and her 8-year-old son, Brysen, are now moving forward together as the surviving members of their immediate family. https://t.co/zk77nmieVD

Az édesanya elmondta, hogy férjét, Mike-ot 13 évvel ezelőtt ismerte meg, és a legjobb barátja volt, olyasvalaki, aki „mindent megtett mindenkiért”.

Bolger úgy fogalmazott, hogy most megpróbál elvesztett férjéhez, két gyerekéhez és annak édesanyjához méltó életet élni, a tragédia emlékeztette rá, hogy az élet milyen rövid és hogy legyen kedves mindenkivel, akivel csak teheti.

A helyi közösség a tragédia után összefogott a család megsegítése érdekében, a GoFundMe oldalon már több mint 500 ezer dollárt (mintegy 170 millió forint) gyűjtöttek össze.

Heartbreaking stories emerging from the Iowa tornadoes yesterday. Please consider donating to the family I have linked. Kuri lost her mother, husband, and two of her children. https://t.co/iMxSHdEI4b

— Maggie Zoerner (@mzoernerwx) March 7, 2022