Árván maradt gyermekei nem láthatták a háborúban elesett magyar katona temetését, anyjuk elárulta miért

Kedd délután az ungvári katonai temetőben vettek végső búcsút az orosz–ukrán háborúban hősi halált halt magyar származású katonától, Kis Sándortól, aki a véres fegyveres konfliktus első napjaiban, az Ocsakovban zajló összecsapásokban vesztette életét. A szertartáson természetesen özvegye, Marija is ott volt, gyerekeit azonban nem vitte magával. A kicsik továbbra sem tudják, hogy édesapjuk nem jön haza többé.

Az ungvári temetésen a rokonai, barátai, katonatársai és a városvezetés is jelen volt. Kis Sándor úgynevezett posztumusz harmadik fokozatú bátorságért kitüntetést kapott, a családjának pedig a hadsereg búcsúlevelét is átadták.

A katona özvegye, Marija a Közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő műsorában korábban arról is beszélt, hogy férje halálát nem mondja el a gyerekeiknek, ugyanis még nem áll készen rá.

„Ez egy óriási trauma lesz számukra, amire még nem vagyok kész, hogy elmondjam nekik” – mondta akkor a fiatal özvegyasszony, aki úgy tervezte, hogy csak a harcok végeztével mondja el két félárván maradt gyermekének, hogy apjuk már soha többé nem jön haza. A temetésen az is kiderült, hogy továbbra sem fedte fel a kicsik előtt a fájdalmas igazságot.

„A gyermekeink még csak öt és hatévesek, még nem tudják, hogy mi történt az édesapjukkal, ezért őket nem hoztam magammal, a nagyszüleik vigyáznak rájuk. Az utat vonattal tettem meg, nem volt veszélytelen. A fiúk pontosan tisztában vannak vele, hogy Sándor katona és a hazájáért harcol.

Egyre többet beszélek nekik arról finoman, hogy a háború sajnos mivel jár, próbálom szépen lassan, apránként felkészíteni őket a szörnyű hírre”

– mesélte a szertartás előtt a Blikknek Marija.

Az Ocsakovnál elesett Kis Sándor holttestét sokáig vizsgálták a szakemberek, a szállítását pedig az ukrán haderő intézte.

A kárpátaljai férfi halálhírét a neje osztotta meg közösségi oldalán, amit később megerősítettek az ungvári egykori iskolatársai és barátai is. Sándor még 18 éves korában, 2012-ben vonult be katonának, a Krím-félszigeten is szolgált, ott egy ukrán hadihajón teljesített szolgálatot, amelyet utolsóként foglaltak el az orosz katonák.

