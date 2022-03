A WHO szerint több európai ország túl „brutálisan” oldotta fel a korlátozásokat

Számos európai ország, így Németország, Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia is túl „brutálisan” oldotta fel a járványügyi korlátozásokat és most az esetszámok hirtelen emelkedésével szembesülnek a koronavírus omikron BA.2 alvariánsának terjedése miatt – jelentette ki kedden Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai részlegének vezetője Chisinauban.

Kluge hangsúlyozta, hogy miközben derűlátó, éberséggel figyeli a járványügyi helyzet alakulását a kontinensen.

A WHO európai régiójához tartozó 53 országból 18-ban emelkedik a fertőzöttek száma, különösen Nagy-Britanniában, Írországban, Görögországban, Cipruson, Franciaországban, Olaszországban és Németországban. Kluge úgy fogalmazott: az említett országok túl hirtelen oldották fel az óvintézkedéseket, így „a túl sokból túl kevés lett”. A WHO adatai szerint Európában az esetszám a januári csúcsértékeket követően rohamosan apadt, míg március elején ismét emelkedésnek indult. Az utóbbi egy héten több mint 5,1 millió új fertőzöttet regisztráltak, közülük 12 496-an hunytak el a vírus okozta Covid-19 betegségben. A járvány kitörése óta a WHO európai régiójában csaknem 194,4 millió fertőzöttet azonosítottak, és több, mint 1,92 millió beteg halt bele a kórba. A kínai hatóságok kedden zárlatot rendeltek el a kilenc millió lakosú, északkeleti fekvésű Senjang iparvárosában. A koronavírusos fertőzések felszámolására irányuló hatósági stratégia értelmében kijárási tilalmat és a lakosság tömegtesztelését rendelték el. A kínai egészségügyi minisztérium kedden országosan 4770 új fertőzöttről számolt be, amely – összehasonlítva más országokkal -nagyon alacsony számnak tűnhet, ugyanakkor így is túl magas a pekingi kormány “zéró Covidként” ismert stratégiájához mérten.