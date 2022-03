Porig égette családja házát a 9 ember haláláért felelős 13 éves fiú

Egy 13 éves fiú ült a volánja mögött annak a pickupnak, amely frontálisan ütközött egy egyetemi sportolókat szállító furgonnal múlt héten kedden, Texasban.

A kilenc halálos áldozatot követelő ütközés nem az első szerencsétlenség, amely a családot sújtotta az elmúlt időszakban.

Az NBC News-nak eljuttatott információk alapján, a balesetben elhunyt 2007-es Dodge 2500-as terepjáró tulajdonosa Henrich Siemens és a volán mögött ülő 13 éves fiának családi otthona tavaly év végén porig égett, a szerencsétlenségben pedig mindenüket elvesztették. A tűzvészben a család szeretett kutyája is meghalt.

The family of the 13-year-old who was driving a pickup truck in a Texas crash that killed 9 “lost everything” in a fire late last year, according to a local pastor. https://t.co/GqBjUdiZ45

— NBC News (@NBCNews) March 19, 2022