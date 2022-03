Betiltották Oroszországban a Facebookot és az Instagramot

Az orosz főügyészség követelése nyomán meghozott ítélet azonnal hatályba lépett.

A moszkvai bíróság közölte ugyanakkor, hogy a határozat nem vonatkozik a Meta üzenetküldő alkalmazására, a WhatsApp-ra, mivel az „nem alkalmas a nyilvános információ-terjesztésre”.

A Moscow court banned Meta’s Facebook and Instagram in Russia Monday, in what was the first use of the country’s sweeping law on “extremism” on a foreign technology company https://t.co/XFD1U7SF1R

— Bloomberg (@business) March 21, 2022