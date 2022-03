Akár hadüzenettel is felérhet a légtérzár felállítása

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta egyre gyakrabban merül fel az úgynevezett repüléstilalmi zóna bevezetése. Legutóbb az uniós külügyminiszterek tanácskozásán került napirendre ilyen javaslat. De mit is jelent ez, és milyen következményei lehetnek?

Az orosz–ukrán háború immár 25 napja tart, és a puskalövések mellett komoly dezinformációs háború is zajlik mindkét oldalról. A nyugati világ, benne Európával egyelőre nem közvetlen részese a konfliktusnak, azonban sorra vezetik be az újabb szankciókat Oroszország ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai segítséget és fegyvereket kér a Nyugattól, továbbá rendszeresen szorgalmazza, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) hozzon létre repüléstilalmi zónát Ukrajna fölött.

Az uniós tagországok külügyminisztereinek hétfői ülésén is tárgyaltak ennek lehetőségéről a politikusok. Szijjártó Péter külügyminiszter beszámolója szerint felmerültek olyan javaslatok, amelyek légtérzárat vezetnének be Ukrajna fölött, illetve békefenntartó misszió küldése is szóba került. A miniszter kijelentette: előbbi légi háborút, utóbbi a szárazföldi háború kockázatát jelentené.

Zelenszkij korábbi ilyen jellegű kéréseitől nemcsak az Európa Unió, hanem az Egyesült Államok is elzárkózott, hiszen egy ilyen lépés minden valószínűség szerint tovább fokozná a konfliktust. A NATO főtitkára, Jens Stoltenberg is korábban úgy fogalmazott, hogy egy ilyen lépés bevezetése akár egy „teljes körű háborúhoz is vezethetne Európában, amely sokkal több országot érintene, és sokkal több emberi szenvedést okozna”.

Amennyiben a NATO az ukrán vezetés követelését teljesítve légtérzárat vezetne be, az azt is jelentené, hogy a NATO, mind hadviselő fél vesz részt a konfliktusban, azaz egy lépésben kirobbanthatná a harmadik világháborút.

A légtérzár alá vont területen nem közlekedhetnek repülők. A zóna legfőbb célja, hogy a támadásokat vagy megfigyelő tevékenységeket megelőzzék az „érzékeny” területek, például katonai bázisok felett. Ennek értelmében tehát akár egy megfigyelő drónt is lelőhetnek, ha azzal valaki megpróbálna bejutni a repüléstilalmi zóna területére.

Ukrajna esetében egy ilyen övezet kialakítása azt jelentené, hogy a NATO-erőknek mindent meg kellene tenniük az orosz gépek kiiktatásáért, ha azok megpróbálnának bejutni az ukrán légtérbe – akár erőszakkal is.

„Nemcsak kijelented, hogy »ez egy repüléstilalmi zóna«, hanem ennek érvényt is kell szerezned”

– hangsúlyozta Philip Breedlove, az amerikai légierő korábbi tábornoka a témában.

Összefoglalva, ha a NATO eleget tenne egy repüléstilalmi zóna kialakításának, akkor, az azt jelentené, hogy a nyugati erők közvetlen fegyveres csapást mérnének az orosz légierő egységeire – ennek következményei pedig beláthatatlanok.