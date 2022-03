A béke helyett a háború mellett áll ki a baloldal szövetségese

Donald Tusk lengyel politikus, a baloldal március 15-i tüntetésének szónoka egyre radikálisabban áll ki a háború mellett.

A hazai baloldal a fegyverszállítást és magyar katonák háborúba küldését, valamint a stratégiai ágazatokkal kapcsolatban a magyar gazdaságra veszélyes következményekkel járó szankciókat követeli. Mindez könnyen értelmezhetővé válik, hogyha megvizsgáljuk, hogy a balra sodródott Európai Néppárt elnöke, Donald Tusk hogyan nyilatkozik és gondolkodik az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Nem mellesleg ő volt az a politikus, aki a baloldal március 15-i, budapesti rendezvényén mondott beszédet.

Donald Tusk nyilatkozatai a háborúval kapcsolatban egyre radikálisabbak. A Magyar Hírlap beszámolója szerint Tusk február 23-án még pusztán a pénzügyi támogatások növelését követelte Ukrajnának, majd két nappal később már Ukrajna segítése és az Oroszország elleni szigorú fellépés mellett agitált.

A hazájában ellenzéki politikusnak számító Tusk a lengyel külpolitikával kapcsolatban Donald Tusk leszögezte a szerinte követendő irányvonalat: „Mindannyiunknak hatásos nyomást kell gyakorolnunk partnereinkre és arra késztetnünk őket, hogy szigorú magatartást gyakoroljanak Oroszországgal szemben.”

Ezután Tusk keményen kritizálni kezdte a hazánkat a hazai baloldal álhírére alapozva, ugyanis Magyarország minden szankciót támogatott Oroszország ellen: „Ebben a háborúban minden valóságos: Putyin őrültsége és kegyetlensége, az ukrán áldozatok, a Kijevre hulló bombák. Csak a szankcióik hamisak. Szégyen azokra az EU-kormányokra, amelyek blokkolták a nehéz döntéseket. Németország, Magyarország és Olaszország kormánya ült, amiért blokkolta a szankciókkal kapcsolatos nehéz döntéshozatalt.”

Donald Tusk egyébként hazudott: a harmadik ország, amelyik először a szankciók ellen szólalt fel, nem Magyarország, hanem Ausztria volt. Ezt több miniszterelnök nyilvánosan is elismerte.

Tusk február 26-án a Twitter-bejegyzésén keresztül közölte, hogy telefonon tárgyalt Petro Porosenko volt ukrán elnökkel, aki arra kérte a politikust, hogy terjesszék ki az európai szankciókat az orosz központi bankra, illetve a Roszatom és Rosznyeft vállalatokra is. A politikus emellett a szankciók kiterjesztését is követelte Fehéroroszországra és annak vezetőjére, Aljakszandr Lukasenkára is.

Przed chwilą były prezydent Poroszenko w rozmowie telefonicznej zwrócił się do mnie o przekazanie apelu o rozszerzenie sankcji na rosyjski Bank Centralny i spółki Rosatom i Rosnieft. Wezwał też do powołania Międzynarodowego Trybunału do osądzenia Putina. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 26, 2022

Azonban Tusk később is kritizálta Magyarországot. Február 28-án azért kritizálta a magyar kormányt, mert országunk nem járult hozzá a fegyverszállítmányok átengedéséhez, azonban minden másban segítettük.

Tusk szerint a fegyverszállítmányokat át kellene engednünk hazánk területén annak ellenére is, hogy az oroszok közölték: háborús ellenségnek tekintik ezeket az országokat.

Március 3-án a polgári koalíció parlementi frakciójának ülésén Tusk azt mondta túlozva, hogy egyesek az ukrán–orosz konfliktust már a harmadik világháborúnak nevezik, és ezzel nincsenek is távol a valóságtól.

Jól látható módon következetesen a béke helyett a háború mellett való kiállás figyelhető meg a politikus nyilatkozataiban.

Március 11-én, budapesti látogatását megelőzően Tusk ismét a magyar kormányt kritizálta, és gyakorlatilag azt követelte, hogy a stratégiai fontosságú energetikai érdekeinket bíráljuk felül Ukrajna érdekében. Arra azonban nem tért ki, hogy például Németország határozottan kijelentette, hogy ellenezi a gázembargót.

Budapestre látogatva Donald Tusk március 15-én a magyar baloldal demonstrációján a háborúval kapcsolatban azt mondta, az Ukrajnában folyó háború nem csak az ukrán szuverenitásról, az ukrán nemzet függetlenségéről szól. Hozzátette: senkinek sem lehet kétsége afelől, kinek az oldalán kell állnunk. Megjegyezte: az Ukrajna és Európa jövőéért folyó háború nemcsak az ukrán fronton történik, hanem minden európai országon belül is.

A budapesti – meglehetősen militáns hangulatú – beszédében gyakorlatilag

azt is mondta, hogy azok az államok, amelyek nem állnak a háború pártjára, amelyek a béke hívei, azok Putyin előtt kapitulálnak:

„az ukránoknak fegyverrel a kézben kell küzdeniük egy szabad, független, törvényes, demokratikus államért. (…) Ne higgyen senki azoknak a politikusoknak, akik azt hiszik, hogy az erőszak és a Putyin előtti kapituláció a biztonság és a béke útja.”