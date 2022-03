Sok áldozatot szedett a mikolajivi kaszárnya elleni orosz rakétacsapás

Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint mintegy kétszáz katona aludt a létesítményben, amikor a rakéták becsapódtak. Csaknem hatvan sebesültet szállítottak a környező kórházakba.

Olekszandr Szenkevics polgármester szerint a támadást Mikolajiv közvetlen közeléből indították, így nem maradt idő riadót fújni.

This is my native city of Mykolaiv yesterday. 40 killed.

My grandpa/grandma is buried there.

In the last talk grandpa (who worked with nuclear weapons in the USSR) urged Ukraine to be a part of NATO.

In the last talk grandma begged never trust Russians.

Never forgive. pic.twitter.com/3gELsupNgF

— Arthur Kharytonov (@ArthurKei_UA) March 19, 2022