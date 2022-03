Elrabolták és vérrabszolgaként tartották a gyanútlan férfit

A 31 éves férfit, akit csak Liként említenek a külföldi források, az emberrablók álláslehetőség ígéretével csábították el. Li tavaly nyáron utazott el Kína Kuanghszi tartományába, ott azonban kiderült, hogy nem munka várta. A bűnözők elfogták és Kambodzsába hurcolták, ahol különböző telefonos csalásokban kellett együttműködnie.

Chinese security guard is held captive as a BLOOD SLAVE: Man was kidnapped in Cambodia after being lured by fake job ad and had his blood drained from him every month

