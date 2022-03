Birgit Kelle: Ami a legrémesebb, hogy amit korábban írtam, mostanra valósággá vált

„Minden kapcsolatukat elvesztették a valósággal, annyira túltolták a biciklit, hogy az most már a lakosság többsége számára is látható” – mondja a német baloldali véleményvezérekről és politikusokról Birgit Kelle, neves német újságírónő, akinek könyve: Genderkomédia címmel most jelent meg Magyarországon. A szerző interjút adott a Kossuth Rádióban, a Vasárnapi Újság című műsornak.

Az interjút itt hallgathatja meg

– 2021 ősze óta nagyon sok minden történt, Németországban is. Akkor még másik kormány volt, amelyet – névleg legalábbis – kereszténydemokrata kancellár irányított. Mostanra viszont szociáldemokraták, zöldek, liberálisok kormánya alakult, amiben talán a legfontosabb politikai irányvonal a zöldeké, akik sok mindent meghatároznak. Ez meghatározza ma a gender-, illetve identitáspolitikát is?

– Teljesen biztos vagyok abban, hogy ez az új kormány Németországban, különösen a nemi, és genderpolitikában, és az LMBT-jogokat illetően, óriási lökést adott. Különösen, azért van így, mert talán ez az egyetlen olyan téma, amelyben egyetértés mutatkozik a koalíción belül. Más témákban nem könnyű liberálisokat, szocialistákat, zöldeket közös nevezőre hozni. Ebben a kérdésben azonban csupán árnyalatnyi különbségek vannak közöttük, és már most látjuk, hogy megjelentek az első törvényjavaslatok, hogy genderpolitikájukat hivatali idejük elején megvalósítsák, abban az esetben is, ha a koalíció nem tart ki. Egyik nagy programjuk az úgynevezett önmeghatározási törvény, amely leváltaná a korábbi, transzszexuálisokra vonatkozó törvényt. A leglényegesebb változás az lenne, hogy Németországban mindenki szabadon meghatározhatná a nemét. Egyszerű hivatali ügyintézéssel mindenki új személyi igazolványt kaphat, – onnantól kezdve más neműként él, ami egyébként a teljes őrület.

– A könyve most magyarul is megjelent, de vajon Németországban az említett politikai változás nyomán új megvilágításba kerülhet ez a könyv? Amikor megírta, az még a választások előtti időkben, az előző kormány idején volt. Szóval most egy más fényben tűnik fel, illetve egyéb fontosságot kap?

– Ezt a könyvet már jó pár éve írtam, Németországban most jelenik meg az új kiadása, magyarul pedig először olvasható. Ami a legrémesebb, hogy amit korábban írtam, mostanra valósággá vált. Amit annak idején egyfajta előrejelzésnek szántam, bekövetkezett. Igaz nem jósolnom kellett, hiszen megfigyelhető volt már akkor, hogy mely elképzelések kaptak lábra, és azokból mi következik, ha genderpolitikává teszik. Már, amikor pár éve megjelent a könyv, látható volt, hogy hova vezet. De mintha meg se hallották volna. Most aztán sokan meglepődnek és kérdezik, hogy juthattunk ide, én meg csak ülök, és azt mondom, hát erről beszéltem. Csakhogy sokaknak addig nem volt felfogható, amíg példákat nem láttak. Ameddig csak elméletben létezett, senki nem akarta elhinni, hogy ilyen őrület, illetve részben nevetséges dolgok megtörténnek – és most megtörténtek.

– De annak idején lehetett azt mondani, hogy csak kevés ilyen jelenségről beszélünk, ami nem is része a fősodornak. Most viszont bekerült a politika fő áramlatába.

– Az egész genderpolitika most jutott el a kormányig. Azoknak a kezében, akik a genderpolitikát hangoztatták, sokáig nem volt eszköz hozzá. Felhozták az összes ilyen témát, mint szexuális sokféleség, kisebbségvédelem, illetve az identitáspolitika, ami egyébként a nemi politika egy további lépcsője. Szóval eddig nem volt a kezükben az eszköz, hogy elképzeléseiket megvalósíthassák, elvigyék a politikai döntésekig. Most azt éljük Németországban, de másutt is, hogy azok a pártok kerültek hatalomra, amelyek elkezdik ténylegesen megvalósítani. Talán egy példa jól megmutatja, hogy milyen őrültség zajlik, amin egyébként annak idején még nevettünk. A könyvemben úgy fogalmaztam, hogy „Uraim, ha a nem szabadon meghatározható, akkor egyszerűen húzzanak szoknyát, és jelentkezzenek a női kvótára, mint nő, és ezt senki nem tagadhatná meg önöktől, mert az az önmeghatározásuk miatti diszkrimináció volna”. Nos, ma a német törvényhozásban a zöldpárti frakcióban, vagyis a kormánypárti sorokban ül egy olyan személy, aki magát Tessának nevezi, de anyakönyvileg Markusnak hívják, szóval személyi igazolványa alapján is egy férfi, és testi adottságait tekintve is.

– Azt hiszem felesége és gyerekei vannak. Ugye?

– Igen, egy férfiról van szó, aki nős volt, férfiként nevelte a gyerekeit, most nőként él, úgy öltözködik, és Tessának nevezi magát – viszont jogilag és biológiailag még mindig férfi, ez szerepel az irataiban is, mégis a zöldek női kvótájának terhére került a törvényhozásba. Amit tehát én abszurditásként, viccként írtam meg a könyvemben mint következményét annak, ha mindenki szabadon meghatározhatja a nemét, és minden férfi bármikor nőnek mondhatja magát, az megvalósult, itt vannak az első esetek.

– Olyan időket élünk, amikor a szomszédos régióban háború van. Gondolja, hogy ez a válsághelyzet kicsit több fényt vethet a valós problémákra? Arra, ami tényleg mélyen érinti az embert, és nem arról szól, hogy akkor most egy férfi nő legyen, vagy egy nő férfi, hanem, hogy mi a háború, mi a biztonság, vagy mi is az az infláció.

– Én azt gondolom, hogy ez lehetséges, azonban az ellenkező hatást is kiválthatja. Vagyis előfordulhat, hogy egy lendülettel – a járványhelyzet és a háború okozta európai figyelemelterelést kihasználva – lepel alatt bizonyos dolgokban határoznak. Most, amikor a média és a közvélemény figyelme másfelé fordul, fennáll a veszélye annak, hogy a Bundestagban, vagy más parlamentekben is átnyomják anélkül, hogy jelentősebb figyelmet keltene. És majd csak hónapok múlva teszik fel a kérdést, hogy álljunk csak meg, hát ez mikor lett eldöntve? Ezzel együtt persze azt is gondolom, hogy a válsághelyzet, ami Európa közepén zajlik, Európát tekintve az első nagyobb háborús válság a II. világháború óta, a korábbi biztonságérzetünktől fosztott meg. Azt már most látjuk, hogy az emberek magától értetődően a lényegi dolgok felé fordulnak. Rengeteg dolog jelentőségét veszti, amikor az ember a puszta fizikai létéért harcol, amikor azzal kell törődnie, hogy a családja biztonságban legyen, amikor az emberben félelem van. Vagy amikor a pénze sokkal kevesebb dologra elég, az energia ára már most jócskán megemelkedett. Az állami költségeket is újra kell gondolni – több lesz a katonai kiadás, többet fizetünk az energiáért, és felmerül a kérdés, hogy mennyi pénz marad a 160 gendertanulmány szakra a német egyetemeken. Ezt a vitát, azt hiszem, könnyebben le lehet majd folytatni, miután a lakosság sem lesz nyitott arra, hogy pénzt adjon értelmetlenségekre, amikor a létfontosságú dolgokat is alig tudja kifizetni. Az ilyen luxusviták iránt nem mutat majd megértést. És még egy harmadik megállapítás a háborúhoz: sokat beszélnek a nemi sztereotípiákról, hogy azokat fel kell törni, és, hogy a férfiasság, nőiesség csak felvett viselkedésformák. Viszont, amikor a háború kitör csak a két nem marad; férfi és nő. Ukrajnában nagyon világosan megmutatkozik most az, hogy mit is jelent klasszikus értelemben férfinak és nőnek lenni. És ezt most teljes természetességében és magától értetődőségben éli meg, ahogy korábban is volt. A férfiak rendkívül felelősségérzettel védelmezik feleségüket, hazájukat, gyerekeiket. Ez a lehető legsztereotipikusabb dolog, de azért, mert a legtermészetesebb is. Rendkívüli benyomás azt látni, hogy a klasszikus nemi szerepek azonnal a helyükre kerülnek egy válsághelyzetben. Mindenki ösztönösen érzi, hogy most amikor Kijevben utcai harcok zajlanak, nincs ideje azon gondolkodni, hogy vajon hogyan alkalmazzuk a női kvótát. Ezek abszurd viták, és senki nem beszél róluk válságos időkben, mindenkinek örülnie kellene, hogy Ukrajnában vannak még férfiak, akik készek életüket adni azért, hogy a családjukat megvédjék.