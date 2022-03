Autó hajtott egy karneváli felvonulásba, többen meghaltak

A Brüsszeltől délre eső faluban mintegy 150 fős tömeg gyűlt össze az éves felvonulásra, amelyen különböző jelmezeket és dobokat vonultatnak fel.

A Deutsche Welle német műsorszolgáltató azt közölte, a halottak között gyerek is van, 12 sebesült állapota pedig súlyos.

E’accaduto in Belgio.Alle 5 di questa mattina, un’auto si è scagliata contro la folla durante la festa per la celebrazione del Carnevale a Strpy Bracquegnies,villaggio La Louviere in Vallonia. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e 20 feriti,12 in gravi condizioni.Fermato un uomo pic.twitter.com/fPVwvow4fp

Egyelőre nem tudni, szándékos gázolás történt-e.

Az Independent információi szerint a sofőr megpróbált elhajtani a helyszínről, de a kiérkező rendőrség elfogta. Gobert az RTBF helyi rádióállomásnak azt mondta, a gázolót elfogták.

#Belgium: 4 people were killed & 22 others sustained injuries in La Louvière city, Hainaut province after a man drove into the crowd.

A pro-IS channel has reported this news. Let’s wait for more details. https://t.co/JaAUP6s6kw

