Megerősítette a hiperszonikus rakéta első bevetését az orosz védelmi minisztérium

A tárca közlése szerint az orosz erők katonai rádió és felderítési központokat romboltak le Odessza kikötőváros közelében tengerparti rakétarendszerekkel – írta az Interfax. A bejelentéseket a Reuters brit hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni.

Oroszország korábban még nem vetett be hiperszónikus rakétát, sem Ukrajnában, sem Szíriában. Első sikeres tesztje óta több hadgyakorlaton felvonultatták.

Moszkva szerint ez a fajta nagyon jó manőverezőképességégű ballisztikus rakéta minden légvédelmi rendszerrel szemben ellenálló.

Ezen kívül az orosz légierő légvédelmi egysége lelőtt tizenkét ukrán drónt.

on March 18, the Kinzhal hypersonic missile system destroyed a large underground warehouse of missiles and aviation ammunition of the Armed Forces of Ukraine in the village of Delyatin in the Ivano-Frankivsk region.

