Kikotyogta álmában bűnét a feleség, mutatjuk mit tett a férj

Anthony Fort és felesége Ruth évekkel ezelőtt költözött egy lancashire-i faluba, ahol a nő részmunkaidős gondozónői állást vállalt – írta korábban a Daily Star. 2018 augusztusában a férfi autóval hozta el nejét a munkából, aki elújságolta neki, hogy aznap elvitte a gondozóház egyik lakóját vásárolni.

Elmondta, hogy egy kerekesszékben ülő nőről van szó, akinek 98 ezer font (42 millió forint) van a bankszámláján. Anthony ekkor még nem is sejtette, hogy felesége készül valamire. Az év novemberében a pár Mexikóba repült nyaralni, Ruth pedig rendesen szórta a pénzt. Amikor férje kérdőre vonta, azt hazudta, hogy a rokonai utaltak neki költőpénzt a nyaralásra.

Egy hónappal később aztán arra ébredt az egyik este, hogy a nő álmában pénzről és lopásról habog. Anthony gyanakodni kezdett, ezért megnézte Ruth pénztárcáját, amiben rengeteg készpénzt talált, illetve a gondozott bankkártyáját is. Nem mérlegelt, hanem azonnal értesítette a rendőrséget.

Ahogy a felesége felébredt, elmondta neki, mit talált, a nő pedig mindent beismert.

„Szeretem Ruthot, de ebben a helyzetben nem volt más választásom. A lelkiismeretem azt súgta, hogy fel kell jelentsem” – mondta a férfi.

