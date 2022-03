Csernobiltól Zaporizzsján át Rivnéig – mutatjuk az ukrajnai atomerőművek helyzetét

Az oroszok ellenőrzik az 1986-os katasztrófa óta elhíresült csernobili és a stratégiai fontosságú, Ukrajna áramellátásának 20 százalékát biztosító zaporizzsjai atomerőművet, miközben három atomerőmű továbbra is ukrán kézen van. Többször is félelmet keltett a harcok középpontjába került erőművek sorsa a nemzetközi közvéleményben.

Azóta, hogy az orosz hadsereg február 24-én, a háború kezdeti szakaszában elfoglalta a csernobili atomerőművet, mintegy 100 technikus, akik éjszakai műszakjukat fejezték be, nem térhetett haza – írja a Le Monde, mely az ukrajnai háborúról szóló hírfolyamában összefoglalja a megtámadott országban található erőművek helyzetét.

Kilátástalan robotra kényszerítve

Az éjszaka szolgálatban levő szakemberek estek fogságba, a nappali műszak így már nem tudta átvenni tőlük a feladatot.

After the heavy fights in the Chernobyl zone, Russian troops had seized control over Chernobyl nuclear power plant. The personnel is taken hostage. pic.twitter.com/WpXWUDZ8Uh — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 24, 2022

Az elmúlt három hétben a fogságba esett alkalmazottak megpróbálták fenntartani az immár nem működő telephelyet az romló higiéniai körülmények között. Az erőmű – amely 1986-ban a történelem legsúlyosabb polgári nukleáris katasztrófáját okozta – Észak-Ukrajnában található.

„Nincs robbanásveszély a helyszínen”

– mondta Karine Herviou, a francia Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Intézet (IRSN) főigazgató-helyettese az AFP francia hírügynökségnek Csernobilról. Szerinte a„ helyszínen a tartós áramkimaradás nem vezetett volna balesethez”, ellentétben a működő atomerőművekkel. Az orosz kézre került erőműben az áramszolgáltatás március 13-án állt helyre.

Vészhelyzet Zaporizzsjában

A zaporizzsjai üzem (az ország délkeleti részén), amelyet Oroszország március 4-én, pénteken foglalt el, a legnagyobb atomerőmű Európában. Stratégiai jelentőségű területről van szó: a birtokba vétele

az ország villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékának ellenőrzését jelenti.

A hat reaktorral rendelkező Zaporizzsját március 3-ról 4-re virradó éjszaka orosz támadások érték.



Az atomerőmű melletti egyik melléképület kigyulladt, ami hatalmas nukleáris katasztrófától való félelmet keltett.

Több órás bizonytalanság után a helyszínt biztosították. A telephelyet, amelyet jelenleg az orosz hadsereg ellenőriz, továbbra is ukrán személyzet irányítja, de olyan körülmények között, amelyeket a NAÜ az erőmű biztonságát veszélyeztetőnek minősített.

Rakétatámadás egy újabb erőmű városa ellen

A nyugat-ukrajnai, továbbra is ukrán kézen levő Rivne telephelyen négy atomreaktor található.

Két reaktor nem rendelkezik elszigetelő edénnyel,

amelyet arra terveztek, hogy a felszabaduló radioaktív anyagokat visszatartsa, és megvédje a reaktort a külső behatásoktól.

As a result of an airstrike on a TV station in #Rivne region, nine people were killed, another nine were injured.#NoFlyZoneUA #StopPutin pic.twitter.com/OklHlEciE2 — Russia Vs World (@RussiaVsWorld_) March 14, 2022

Március 14-én rakétatámadás érte a rivnei tévétornyot, kilencen meghaltak és kilencen megsérültek.

A szintén az ország nyugati részén található, az ukrán hadsereg által kézben tartott területen fekvő Hmelnyickij erőműben két reaktor működik.

Az ország délnyugati felén, található Dél-Ukrajnai Atomerőmű nevű telephelyen három reaktor működik, egyelőre ez az erőmű is ukrán kézen van.

