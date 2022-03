Az ukránok közel negyede kényszerült elhagyni otthonát

Folyamatosan érkeznek a menekültek

Már hárommilliónál is többen menekültek el Ukrajnából az ENSZ adatai szerint. Csak Lengyelországba több mint egymillió-nyolcszázezren érkeztek – hangzott el az M1 Híradóban. Magyarországra már több mint négyszázhúszezren érkeztek. Továbbra is mindenfajta segítségnyújtás, orvosi, védőnői és jogi is támogatja a menekülteket.