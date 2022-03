Szándékosan törte le páciensei fogait a csaló fogorvos

A 61 éves Scott Charmolit ötrendbeli egészségügyi csalás és kétrendbeli, az ügyfelei kezelésével kapcsolatos hamis állítás miatt ítélték el múlt csütörtökön – írja a The Guardian.

A júniusra tervezett ítélethirdetés szerint Charmoli minden egyes egészségügyi csalásért akár tíz évet is kaphat, a másik két vádpontbért pedig legfeljebb öt évet.

Az ügyészség elmondása alapján, Charmoli éveken keresztül rendszeresen és szándékosan fúrta ki vagy törte le ügyfelei fogait, és további kezelési szolgáltatásokat javasolt nekik, hogy helyrehozhassa (az általa okozott) károkat. Ennek eredményeként a férfi vagyona szemlátomást gyarapodott, a fogorvos 1,4 millió dollárt keresett. 2014-ben 434 koronát helyezett fel, 2015-ben 2,5 millió dollárra nőtt a vagyona, és több mint ezer koronát épített ügyfeleinek.

2016 és 2019 között a Charmoli több mint 4,2 millió dollárt (több mint egymilliárd forint) számlázott ki a koronákért, ez idő alatt a wisconsini fogorvosok 95 százalékánál több koronát helyezett fel. 2020 végére Charmoli vagyona elérte a 6,8 millió dollárt.

Wisconsin dentist accused of breaking patients’ teeth to make more money fixing them.

https://t.co/kShyVk4m87

— Damon Darlin✒️ (@darlin) March 17, 2022