Putyin elárulta Erdogannak, milyen feltételekkel kötne békét Ukrajnával

Törökország erőfeszítései, amelyekkel közvetítő szerepre törekedett Oroszország és Ukrajna között, kifizetődni látszanak. Vlagyimir Putyin elnök csütörtök délután telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, amely során kifejtette, hogy Moszkva pontosan miket szabna az ukránokkal kötendő béke feltételéül.

Holding a telephone conversation with his Russian counterpart Vladimir #Putin, Turkish President Recep Tayyip #Erdoğan said that the declaration of the permanent #ceasefire with #Ukraine would pave way for a long-term solution. https://t.co/8yPLa9fqLq

