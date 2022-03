Óriási pusztítás Mariupolban, már a belvárosban harcolnak

Az orosz erők és a velük szövetséges donbasszi szakadár harcosok már Mariupol belvárosában harcolnak, a városközpontból lövöldözés hallatszik – számolt be a Le Figaro. Miközben súlyos harcok folynak a stratégiai fontosságú kikötővárosért, a városháza szerint 350 000 ember még mindig a Mariupolban van, és „továbbra is óvóhelyeken és pincékben bujkál”. A város környezetét, Mariupol régiót 90 százalékban a szakadár erők ellenőrzik.

Az első becslések szerint a város lakásállományának mintegy 80 százaléka megsemmisült.

Az ukránok szerdán azzal is megvádolták az orosz légierőt, hogy „tudatosan” bombázott egy mariupoli színházat, ahol több száz lakos talált menedéket. Oroszország tagadta a támadás elkövetését. Egymásnak ellentmondó értesülések jelentek meg a színház alatti óvóhelyen rekedtek számáról és állapotukról. Miközben az első hírek arról szóltak, hogy több mint ezer ember halhatott meg, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, Ljudmjla Deniszova először azt nyilatkozta: az óvóhely ellenállt a bombázásnak, „úgy gondoljuk, hogy mindenki túlélte”.

Deniszova később arról beszélt, hogy eddig százharminc embert mentettek ki a romokban heverő Mariupol város egyik színházának romjai alól, amelyet szerdán orosz légicsapás ért. Az NBC News fordítása szerint Deniszova azt mondta, hogy ezerhátomszáz ember van még a mariupoli Regionális Drámai Színház pincéjében.

It is impossible to get people out from under the rubble of the theater in Mariupol because of constant shelling. On March 16, the Russian Armed Forces bombed the Drama Theatre in Mariupol. It was an air-raid shelter and had “children” written around it on the concrete. pic.twitter.com/WoYAXjGbVH

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 18, 2022