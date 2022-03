Olaszország felajánlotta a lebombázott mariupoli színház újjáépítését

Dario Franceschini olasz kulturális miniszter csütörtökön jelentette be: kormánya elfogadta javaslatát, hogy ajánlják fel Ukrajnának a szükséges forrásokat és eszközöket a színház mielőbbi újjáépítéséhez.

„Minden ország színházai az egész emberiséghez tartoznak” – hangsúlyozta Franceschini Twitter-üzenetében.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy

— Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022