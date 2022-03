Négy hét után élve találtak rá a dzsungelben elveszett testvérekre

Négy hétre „nyelte el” az Amazonas azt a két őslakos kisfiút, akinek a keresését már feladtá- és a nyolcéves kisfiú kismadarakat akart fogni, végül túl messzire kerültek és elvesztek a rengetegben. Az erős esőzések miatt a mentőszolgálat felfüggesztette a keresést, és csak a csoda segített a gyerekeken.

Los niños Glauco y Gleison Ferreira fueron encontrados acostados con signos de desnutrición y raquitismo por un lugareño que había incursionado en la selva para buscar madera secahttps://t.co/V93UTVsDpj — infoaguilares (@infoaguilares) March 17, 2022

A helyi őslakosok már megtanulták tisztelni az anyatermészetet, meséik és dalaik továbbadják az intelmeket, amelyeket Glauco és Gleison Ferreira nem fogadtak meg. A két kisgyermek még február 18-án tűnt el Manicoré közelében, Amazonas államban, Brazíliában – tudósít a BBC.

Az Amazonas területén az esős évszakban, a dzsungelben való mozgás extrém módon nehezített vagy akár lehetetlen is, ezért a keresés vezetőinek komoly döntéseket kellett hozni. Egy darabig az őslakosok is részt vettek a mentőakcióban, de végül fel kellett hogy adják, mert ilyenkor minden mozog, csúszik, süllyed a Brazil őserdőben. Az akciót február 24-én a profik is feladták.

Összesen 260 embert mozgósítottak, rendőrök, tűzoltók és még a Nemzeti India Alapítvány, a Funai emberei is keresték a kicsiket.

A mentőszolgálat azt a döntést hozta, hogy a saját kutatói is életveszélyben vannak, így a keresést nem tudják tovább vállalni. A közvetlen hozzátartozók még egy darabig próbálkoztak, de nem jártak sikerrel, pedig az életüket tették kockára – olvasható az Amazônia Real helyi média tudósításából.

Ekkor jött a csoda.

Senki nem merészkedik az ítéletidőben a dzsungelbe, de egy favágó, vagy az életben maradásért fáért induló férfi bement és rálelt a gyerekekre. Glauco és Gleison akkor már szinte az életéért küzdött, alultápláltak voltak és a kiszáradás küszöbén álltak. Hangokat adtak ki, erre lett figyelmes a férfi.

A férfi Palmeira falutól hat kilométerre, a Lago Capanã védett földrezervátumban talált a fiúkra, ahol eredetileg ők is laktak a családjukkal – teszi hozzá Amazônia Real.

Az egyik fiú segítségért kiáltott, amikor meghallotta, hogy valaki fát vág, majd a férfi követni kezdte az elhaló hangokat, és így talált rá a gyerekekre, akik a földön feküdtek, mert annyira legyengült állapotban voltak. A testüket sebek és horzsolások borították. Ezután kezdődött a valódi mentés. A fiúkat a manicoréi regionális kórházba vitték, talán az utolsó pillanatban. Olyan súlyos volt a dehidratáció és az alultápláltság, hogy mentőhelikopterrel egy másik manausi kórházba szállították őket csütörtök reggel – írja a Globo. Jelenleg intenzív osztályon ápolják a Ferreira testvéreket.

A helyi média szerint a két fiú azt mondta a szüleinek, hogy semmit sem ettek és csak esővizet ittak, más források szerint gyümölcsöt fogyasztottak olykor, ha találtak.

A Globo médiacsoportnak nyilatkozó édesapa Claudionor Ferreira nagyon megrendült, de persze rettenetesen örült gyermekeinek.

A boldog végkifejlettel végződő történetek nem túl gyakoriak a környéken. Az Amazônia Real arról számolt be, hogy még 2008-ban, egy 18 éves őslakos 50 napra veszett el az Amazonas egy távoli területén, miután vadászni ment, és röviddel azután halt meg, hogy megtalálták.

Tavaly januárban pedig Antonio Sena pilóta 36 napot töltött elveszve a brazil Amazonas egyik legtávolabbi részén, miután repülőgépe lezuhant.

A címlapfotó illusztráció.