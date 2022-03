My Land: ukrán artistákkal turnézik a Recirquel magyar újcirkusz társulat

A My Land című előadását 23 hollandiai színházban adja elő a Recirquel. A magyar újcirkusz társulat nemzetközi turnésorozatán hét ukrán artista szerepel.

Az előadásnak különleges aktualitást ad az Ukrajnában zajló háború: a társulat ukrán artistaművészei a szülőföldjükhöz, otthonukhoz fűződő kapcsolatukról mesélő, a személyes történeteikre és az ukrán folklórra épülő darabbal szólnak a közönséghez – közölte a Recirquel pénteken az MTI-vel.

Mint írták, az ukrán artisták a mostani helyzetben azzal tehetnek legtöbbet a hazájukért, ha estéről estére színpadra lépnek.

Március 22. és április 17. között mintegy húszezer néző előtt mutatják be a produkciót Hollandiában.

A közlemény felidézi, a Recirquel ezt megelőzően egy öt hónapos franciaországi fellépéssorozatban vett részt, háború kitörésének híre is Franciaországban érte az ukrán artistákat. A hét előadóművész ennek ellenére folytatta a fellépéseket, és minden este az ukrán nemzeti lobogót is felvitték a francia színházak színpadjaira.

A My Land című produkcióban kizárólag külföldi művészek szerepelnek. A kortárs táncot, a színházat és a cirkuszművészetet ötvöző, 2018-ban bemutatott előadást eredetileg nem a háború ihlette: az emberiség gyökereit kutatva az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állította fókuszba.

Kiindulópontja azonban kifejezetten az artisták származása, hovatartozása volt, az ő gyökereik rajzolták ki a produkció vázát.

A My Land zenei világa is a résztvevő artisták gyökereit idézi: a felhangzó ukrán népzenei motívumokat Both Miklós Fonogram-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő kutatta fel.

A Recirquel jól ismert Hollandiában, tavaly nyáron két jelentős kulturális fesztivál, a Noorderzon és a Cultura Nova kiemelt műsorszáma volt a társulat Solus Amor és My Land című előadása.

A My Land a társulat egyik legsikeresebb produkciója, amely a bemutatója óta számos országban és színházban megfordult teltházas előadásokkal, köztük az Edinburgh Fringe-en, ahol a fesztiválkritikusok négyezer program közül a legjobbnak ítélték az előadást. A Recirquelnek évente mintegy 250 előadása van, ebből 150 külföldön.

Magyarországon legközelebb május 3. és 6. között látható a My Land a Müpa Fesztivál Színházban.