A tét Odesszánál: tengerpart nélkül maradhat Ukrajna – térképek

A Fekete-tenger térségében megfigyelhető újabb orosz hadmozdulatokból három fő célra következtethetünk: a hadsereg ellenőrizné az Azovi-tenger teljes partvidékét, ugyanerre törekszik a Földközi-tengeren nyugati irányban is, miközben a Krímtől északi irányban is előretörtek. Mindeközben Odessza térségébe is orosz hadihajók érkeztek, s rögtön rakétatüzet nyitottak kisebb településekre. A tét itt már az, hogy Ukrajnának lesz-e hozzáférése, kijutása a tengerparthoz.