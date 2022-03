A CNN összekeverte Magyarországot Szerbiával

Összekeverte Magyarországot Szerbiával az amerikai CNN hírtelevízió. Egyik tudósításukban, amelyben a lengyel határ közelében végrehajtott orosz támadásról számoltak be, a térképen Magyarországnál a Szerbia felirat szerepelt. A hibát az AFP hírügynökség budapesti tudósítója vette észre. Korábban egy francia TV keverte össze Romániát Magyarországgal – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Hibás térképet használt a CNN

Magyarország helyett Szerbia felirat látható azon a térképen, amelyet az amerikai hírcsatorna, a CNN mutatott. A műsorban a rendkívüli hírek között számoltak be arról, hogy az orosz erők egy a lengyel-ukrán határhoz közeli légibázist támadtak rakétákkal.

Csakhogy az Ukrajnával határos országok közül a CNN-nek nem sikerült eltalálnia Magyarország nevét, és a térképre hazánk helyett Szerbia került fel.

A liberális hírcsatorna tévesztését a francia AFP hírügynökség újságírója vette észre.

Magyarországon a sor, hogy megsértsék az ukrán háborús tudósításokhoz készített gyalázatos térképekkel – minősítette a CNN pontatlan grafikáját Peter Murphy a Twitteren.

Az AFP tudósítója a CNN fotója mellett egy másik hasonló, a francia BFM adásából kimentett képet is megosztott. Ezen szintén az látszik, hogy a világszerte elérhető francia hírcsatorna sem ismerte fel a térképen Magyarországot. Náluk Szlovákia és Románia között hazánk helyett egy második Románia szerepelt.

A legnagyobb nyugati hírcsatornák korábban többször is közöltek pontatlan információkat Magyarországról. A pandémia idején éppen a CNN sztárriportere, Christiane Amanpour futott lukra, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert tévesen azzal próbálta szembesíteni, hogy a magyar országgyűlés a veszélyhelyzeti kormányzás miatt nem ülésezik.

„Külügyminiszter Úr! A francia nemzetgyűlés még mindig működik, a brit parlament is működik, noha most húsvéti szünet van, az amerikai kongresszus is funkcionál, de az Önök parlamentje nem. Az Önök parlamentjét bezárták” – mondta Christiane Amanpour, akit ezután Szijjártó Péter világosított fel arról, hogy álhírt terjeszt és a magyar parlament nemcsak ülésezik, hanem zavartalanul követi az eredeti, tervezett menetét.

A CNN vezető újságírója a kínos helyzetre végül csak ennyit mondott: ez új információ neki.