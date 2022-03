Szaharai homok lepte be Nyugat-Európa egy részét. Spanyolországban, Franciaországban, sőt még Németország északi területeire is eljutott az afrikai homok. Helyenként sárgás-vörösesre színezte a tájat. Ahol eső is esett, ott sáros lett minden. – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Szaharai homok európa felett Narancsszínűre változtatta az eget a szaharai homokfelhő Spanyolország déli részén Málaga városában. Sokan mobiltelefonjukkal örökítették meg a ritka időjárási jelenséget. Az idei tavasz első porkitörését a Celia névre keresztelt ciklon okozta, amely a Szahara felett elhaladva nagy mennyiségű port emelt a magasba, és Európa felé vette az irányt. Kedden elsőként ibériai félszigeten söpört végig. Madriban csak a tévétorony körvonalát lehetett látni a sűrű porfelhő miatt A hatóságok azt javasolták a lakosoknak, hogy ha kimennek a szabadba, használjanak arcmaszkot, és ha lehet kerüljék a szabadtéri testmozgást. Volt, aki mégsem mondott le a reggeli futásról. „Persze ez nagyon kellemetlen, de én edzés közben is kapok levegőt, ilyen a természet, nem tehetünk ellene semmit” – mondta egy fiatal nő. A porfelhő koncentrációja miatt a legmagasabb szintű riasztást rendelték el a területen. Eközben a lakók és a boltosok is lázas takarításba kezdtek, miután téglaszínű porréteg lepte be az autókat, az ablakokat, az utcákat és a kirakatokat. Egy eladó arról panaszkodott, hogy a por bejutott az üzletbe, ami bepiszkolta az összes árucikket. A Celia ciklont a viharos erejű szél mellett, nagy mennyiségű csapadék kísérte. Az eső pedig rámosta a szaharai homokot a parkoló autókra. „Először az égbolt narancssárga volt, aztán sáros eső esett, és koszosak lettek az autók, egyre furcsább ez az időjárás” – mesélte egy madridi nő. A szaharai homok Portugáliát sem kímélte. Szerdán porfelhőbe burkolózott lisszaboni Vasco de Gama-híd, amely a Krími -híd után Európában a második legnagyobb átkelő, hossza meghaladja a 17 kilométert. „Gyakran jövünk ide, de most csak a híd felét lehet látni” – mondta egy helyi férfi. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki a légszennyezés miatt. Arra kérték a lakosokat, hogy ne nyissanak ablakot, a belélegzett por ugyanis komoly veszélyt jelent az idősebbek illetve az allergiás vagy asztmás betegek számára. Az előrejelzések szerint csütörtöktől várható javulás az időjárásban.