Schwarzenegger üzent az orosz népnek

Schwarzenegger, aki Ausztriában nőtt fel, korábban elárulta, hogy édesapja Leningrádban harcolt a második világháború idején, és emiatt élete hátralévő részében fizikai fájdalommal, valamint bűntudattal küzdött az ott tapasztaltak miatt – számolt be róla a Sky News.

„Az (orosz) katonák egy részének azt mondták, hogy nácik ellen fognak harcolni. Néhányuknak azt mondták, hogy az ukrán nép hősként fogja őket üdvözölni. Egyik állítás sem igaz” – mondta az orosz néphez intézett üzenetében.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022