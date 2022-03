Felpofozták a várandós nőt, mert nem adta át a helyét a buszon

Egy hajléktalan férfi vasárnap éjjel megtámadott egy terhes nőt Philadelphiában egy zsúfolt éjszakai buszjáraton, miután a nő állítólag nem volt hajlandó átadni a helyét – írta az Independent.

UPDATE: SEPTA says police arrested a man suspected of punching a pregnant woman in the face because she refused to give up her seat on a late-night bus. https://t.co/sWYGBYfQ9F

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) March 14, 2022