Az orosz kormány szerint rendezte az eurókötvényei után esedékes kamatot

Az orosz kormány bejelentése szerint kifizette két, 2023-ban és 2043-ban lejáró eurókötvényének szerdán esedékessé vált kamatát, és nem áll fenn államadósságfizetéssel kapcsolatos semmilyen gond.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség csütörtökön azt is idézte a kormány bejelentéséből, hogy a 117,2 millió eurónyi kupont devizában utalta az orosz állam. A devizában történt fizetés hangsúlyozása azért is fontos, mert a Fitch nemzetközi hitelminősítő már korábban jelezte, hogy ha Oroszország esetleg rubelben akarná rendezni a kamatot – ahogy erre többször is utalást tett – az csődeseménynek számít.

Az orosz jegybank hozzáférhető arany- és devizatartaléka jócskán megcsappant, mivel mintegy a felét, közel 300 milliárd dollárt befagyasztották a Nyugat által az Ukrajna elleni orosz támadásra válaszul bevezetett szankciók miatt.