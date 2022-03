7,4-es erősségű földrengés pusztított Japánban, többen meghaltak

A földmozgás az ország 12 prefektúráját sújtotta. A hatóságok szökőárriadót rendeltek el Fukusima és Mijagi prefektúrára. Az érintett területeken működő atomerőművek biztonságos működését nem zavarta meg a földmozgás.

Kisida Fumio kormányfő elmondta, még négy halálesetet vizsgálnak, amely összefüggésben állhat a földrengéssel.

A Sinkanzen szuperexpressz vonalán kisiklott egy szerelvény Fukusima és Siroisi-Zao állomás között. A vonaton utazó 78 utas sértetlenül átvészelte a balesetet, de csütörtöktől egy szakaszon a szuperexpressz ideiglenesen nem közlekedik.

7.3 Richter earthquake in Fukushima, Japan 🇯🇵 ahead of tsunami warnings. #Japan #Tsunami pic.twitter.com/a2DOpvbCw0

A földrengés fészke 57 kilométeres mélységben volt a Fukusimához közeli vizekben. Az elemi csapás az ország keleti és északkeleti részében áramkimaradásokat okozott, amelyek több mint 2,2 millió – ezen belül csak Tokióban 700 ezer – háztartást érintettek – közölte a TEPCO áramszolgáltató vállalat. A szolgáltatást azóta nagyrészt helyreállították.

Earthquake of magnitude 7.3 in Fukushima Japan. Blessings and Prayers from India 🇮🇳 🙏 #Japan #japanese #earthquake #tsunami #Fukushima pic.twitter.com/OQpGE4rZcD

— Jaydeepsinh Vaghela (@jaydeepvaghela) March 16, 2022