Svájc tovább bővítette Fehéroroszországgal szembeni szankcióit

Az Európai Unió lépéseivel összehangolva tovább bővítette Fehéroroszországgal szemben bevezetett szankciói körét szerdán Svájc.

Bern a lépést azzal indokolta, hogy Minszk támogatást nyújt Oroszország Ukrajna elleni háborújához.

A szigorítások elsősorban a pénzügyi és a kereskedelmi szektort érintik, valamint megtiltják azon termékek fehérorosz exportját, amelyeket katonai célokra is fel lehet használni. Ami az importtilalmat illeti, kiterjesztették a faipari, acél- és vasipari termékekre is, illetve betiltották a fehérorosz jegybankkal folytatott tranzakciókat is.

A svájci vállalatok nemrég már csökkentették a kelet-európai országbeli tevékenységüket, a Stadler Rail vasútépítő társaság például kedden bejelentette, hogy átmenetileg leállítja Minszk melletti gyárát.

Márciusban Bern – szintén összhangban az EU-val – az Oroszországra kirótt szankcióin is szigorított, egyebek mellett átvette azt az uniós intézkedést, hogy több orosz bankot kizártak a nemzetközi tranzakciók végrehajtásához szükséges SWIFT kommunikációs hálózatból, és a pénzügy szolgáltatásokra és bizonyos termékekre vonatkozó exportkorlátozásokat is bevezetett.

A büntetőintézkedésekkel párhuzamosan a hónap elején a svájci kormány arról is határozott, hogy a háború elől menekülő ukrán állampolgárokat egyelőre a hagyományos menekültügyi eljárás nélkül befogadják.