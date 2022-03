Megvan Ukrajna és Oroszország előzetes béketerve a Financial Times forrásai szerint

A megállapodás értelmében Ukrajna lemondana NATO-csatlakozási törekvéseiről, és írásban megígérné, hogy nem tart fenn külföldi országoknak katonai támaszpontokat vagy fogad el külföldről fegyvereket cserébe az olyan szövetségesek védelméért, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Törökország – fejtették ki a névtelenségbe burkolózó források.

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik főtanácsadója a Financial Timesnak elmondta, hogy csak akkor jöhet létre bármiféle alku, ha az orosz csapatok elhagyják Ukrajna területét, nevezetesen a február 24-én kezdődött invázió óta elfoglalt Azovi- és Fekete-tenger menti déli régiókat, valamint a Kijevtől keletre és északra fekvő területeket.

Az ukrán és az orosz fél hétfőn tárgyalta meg először teljes egészében a 15 pontos előzetes béketervet – számolt be róla a lap értesüléseire hivatkozva a The Guardian.

A hírekre később reagált Podoljak.

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022