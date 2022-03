Megtörte a csendet a 60 év után azonosított kislány utolsó rokona

Több mint 60 éve rejtély volt annak a kislánynak a kiléte, akinek holttestét egy arizonai sivatagban találták meg. A DNS-technológia segítségével a nyomozóknak végül sikerült azonosítaniuk őt Sharon Lee Gallegosként.

Hatvan éve, 1960 júliusában egy megégett kislány holttestére bukkant egy túrázó az arizonai Congressben. A gyermek kockás blúzt és fehér rövidnadrágot viselt. Little Miss Nobody néven vált ismertté, mert senki sem tudta kideríteni, ki ő vagy hogyan hunyt el – írja a CNN.

Hat évtized után DNS-vizsgálat segítségével sikerült azonosítani ki is ő valójában. A nyomozás során kiderült, hogy Sharon Lee Gallegos néven született, és négyéves lehetett, amikor elhunyt. A szülei időközben már meghaltak, de unokaöccse, Ray Chavez egy sajtókonferencián köszönetet mondott a hatóságoknak, hogy nem adták fel, és sikerült azonosítani nagynénjét.

„Mint a család tagja szeretnénk köszönetet mondani. Köszönjük, amit értünk tettek, köszönjük, hogy soha nem adták fel a keresést. Még mindig nehéz elhinni ezt az egészet!”

– mondta Chavez.

Hozzátette, hogy az eset az évek során nagy hatással volt az egész családjára, nagynénjét pedig boldog lányként jellemezte, aki mindenkinek borzasztóan hiányzott. A férfi most az reméli, hogy a korábban a prescotti Mountain View temetőben lévő sírkövön a Little Miss Nobody feliratot lecserélhetik Sharonéra.

SHE’S NO LONGER NAMELESS: “Little Miss Nobody,” a girl found dead on on July 31, 1960, has finally been identified as 4-year-old Sharon Lee Gallegos. INFO: https://t.co/gWyW49xKK7 pic.twitter.com/gNDPXCt2wB — KWTX News 10 (@kwtx) March 16, 2022

A négyéves Gallegost 1960. július 21-én rabolták el, miközben a nagymamája hátsó udvarában játszott Új-Mexikóban – közölték a hatóságok.

Azóta országszerte a bűnüldöző szervek és csoportok dolgoztak a kislány azonosításán.

A négyéves újmexikói Sharon Lee Gallegost az Alamogordóban élő nagyanyja kertjéből rabolták el egy héttel az előtt, hogy az ismeretlen holttestet megtalálták Arizonában. A hatóságok nem tudták megállapítani, hogy ki rabolta el, és ölte meg a gyermeket, de a nyomozást azóta sem zárták le.

A bűnügy 2015-ben vett fordulatot, amikor a megégett gyermek holttestét exhumálták, és DNS-minta alapján azonosították.