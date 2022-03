Egy héttel a magyarországi parlamenti választások után, április 10-én rendezik meg Franciaországban a köztársaságielnök-választás első fordulóját. A hivatalban levő államfő, Emmanuel Macron az utolsó pillanatban jelentette be, hogy indul újraválasztásáért. Macron magabiztosan vezet, az Ifop közvélemény-kutató intézet főigazgatója úgy véli, a franciák a kiélezett nemzetközi krízisben nem hajtanak végre ugrást a sötétbe egy ismeretlen jelölttel.

Mint Molière Tartuffe-jében, ahol a főhős csak a harmadik felvonásban lép színpadra, de addig mindenki róla beszél, felcsigázva a nézők érdeklődését, Emmanuel Macron köztársasági elnök az utolsó pillanatig várt:

a végső határidő lejárta előtt egy nappal jelentette be, hogy indul

az elnökjelöltségért.

Macronnak így 38 napja marad arra, hogy meggyőzze a franciákat újraválasztásáról. Hivatali elődei között akad, aki ennél is kevesebb, de olyan is, aki majdnem kétszer ennyi időt szánt kampányára.

1965-ben Charles de Gaulle-nak 31 napja maradt szándékának bejelentése után a választásokig, míg Jacques Chiracnak 2002-ben 69 napja volt ugyanerre.

A franciák április 10-én járulhatnak először az urnákhoz a köztársaságielnök-választáson. Az államfőt a leadott szavazatok abszolút többségével választják meg, s ha az első szavazási fordulóban nem sikerül ezt elérni, az első voksolást követő tizennegyedik napon második forduló lesz. Ez a dátum április 24-e. Ekkor már csak az a két jelölt indulhat a választáson, akik az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapták – ezért az első fordulót rendre a jelöltek egymás javára történő visszalépései kísérik, és felkérik választóikat, hogy a versenyben maradó szövetségesükre voksoljanak.



Bár a választás már igen közel van, eddig nem kapkodta el Macron a programismertetést sem: egyelőre nem hozott nyilvánosságra részletes tervet újabb ciklusát illetően. Nagy vonalakban viszont már felvázolta következő, általa tervezett elnöki ciklusának, főbb pontjait. Jelöltként megtett első útja során, március 7-én Poissyban (Yvelines) megígérte, hogy a következő hónapban „néhány egyszerű ötletet bont ki” négy úgynevezett paktum körül.

Négypontos program, 3000 eurós juttatás

Az első egy európai paktum, ennek kulcsszava a védelem. A második a nemzedékek közötti paktum, legfeltűnőbb és legkockázatosabbnak tűnő eleme a nyugdíjreform: 65 évre emelné a nyugdíjba vonulás korhatárát, mivel szerinte a jól megfizetett munkával sokkal inkább biztosítani lehet a megélhetést, a méltó életszínvonalat, mint az ellátások rendszerével. Bár

szokatlan, hogy éppen választásokkor hozakodjon elő egy jelölt a nyugdíjkorhatár emelésével,

Macron éppen azért teszi ezt, mert lépését a konzervatív-jobboldali szavazók széles bázisa támogatná. Jelszava: a franciák jobban keressenek, ha dolgoznak, rokonítható a hazánkban is közismert „munkaalapú társadalom” eszméjével.

A produktív paktum, ahogy Macron nevezte, a teljes foglalkoztatottság felé való elmozdulás érdekében tenne lépéseket, s végül a köztársasági paktum, a szekularizmussal vagy a bevándorlással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazná.

A szekularizmus, az állam és egyház, a vallási élet különválasztása a francia köztársasági eszmény egyik fontos építőeleme, s ez az alapelv az utóbbi időben egyre élesebb súrlódásokat szült a burkoltan vagy nyíltan iszlamista elvek szerint szerveződő migráns rétegekkel szemben.

Az elnök eddigi megszólalásiból az is kiderül: újraválasztása esetén eltörli a „tévédíjat”, a kötelező hozzájárulást a közműsor-szolgáltatáshoz, melyet akkor kell megfizetni, ha valakinek az otthonában televízió vagy hasonló készülék van. Emellett megháromszorozná a sajtóban Macron-bónuszként emelgetett bérkiegészítés felső határát.

Ez utóbbi intézkedés, melyet a sárga mellényesek megmozdulásainak hatására rendeltek el, lehetővé teszi, hogy a cégek akár 1000 eurót is juttassanak alkalmazottaiknak illeték és adó nélkül. Most megemelné ezt a keretet,

3000 euróra növelve a cégek által adható adómentes juttatások lehetőségét.

Az Európát sújtó s az orosz–ukrán háborúval még inkább kiélesedő energiakrízisre Macron semmiképpen nem akar egyoldalú választ adni,

az energiaár-emelésektől, mint alább idézett nyilatkozatában is fogalmaz, mindenképpen megkímélné a franciákat.

A zászlóeffektus

Az Ifop közvélemény-kutató intézet főigazgatója

úgy véli, válság idején a franciák hajlamosak összezárni a soraikat a köztársasági elnök körül.

Frédéric Dabi szerint ez a máskor is megtapasztalt jelenség most mindenképpen erősíti a hivatalban levő elnök pozícióit, hiszen a franciák kevéssé hajlamosak arra, hogy a kiélezett nemzetközi válsághelyzetben hajtsanak végre ugrást a sötétbe egy ismeretlen jelölttel.

Az Odoxa for L’Obs közvélemény-kutatása is erre erősített rá: az intézet szerint a válaszadók úgy vélik, hogy az ukrajnai háború inkább javított Emmanuel Macron esélyein (+9 pontot jelentett az elnök számára), míg erősen rontotta a jobboldali Éric Zemmour (-35 pont) vagy a szélsőbalos jelölt, Jean-Luc Mélenchon (-27 pont) megítélését, sőt a parlamenti konzervítív párt (LR) jelöljte, Valérie Pécresse és Marine Le Pen is egyaránt veszített ugyanezen (-17 pont).

A mezőny állása

Macron pozíciói az Odoxa for L’’Obs szerint egy hónap alatt 5 pontot erősödtek, így most támogatása 29,5 százalékos, megelőzve Le Pent (19,5 százalék). A harmadik helyen a szélsőbaloldali LFI jelöltje, Jean-Luc Mélenchon áll 11,5 százalékkal, szoros küzdelemben a hozzá képest csak fél százalékkal lemaradó jobboldali jelölttel, Éric Zemmourral (11 százalék), aki viszont ezt a tetszési arányt egyelőre holtversenyben birtokolja Valérie Pécresse-szel.

E „versenyzőket” jóval lemaradva a baloldali blokk követi: Yannick Jadot, a Zöldek embere 4,5 százalékot, a kommunista Fabien Roussel 3,5 százalékot tudhat maga mögött a választói támogatásokból, míg az egyáltalán még említésre méltó jelöltek közül őmögötte, sereghajtóként kullog Párizs polgármestere, a szocialista Anne Hidalgo. A baloldal vitatott, hiszen egyoldalúan és őáltala megszervezett „előválasztásának” győztese, Christiane Taubira volt igazságügyi miniszter kiesett a mezőnyből, mert nem tudta a szükséges 500 támogató, „szponzori” aláírást produkálni vezető tisztségviselőktől.

Macron a TV 1 francia közszolgálati adón is elmondta:

nem tervez nyílt televíziós vitákat versenytársaival. Ezen még annak ellenére sem kíván változtatni, hogy ezt a szándékát riválisai megdöbbenve vagy éppen felháborodva fogadták.

Mindent egy lapra: viszlát április 2-án!

Nyolc nappal az első választási forduló előtt, április 2-án, Macron nagy, nyilvános ülést tart Párizsban.

Ez lesz az egyetlen nagy, tervezett kampányesemény

– írja a Le Figaro, megjegyezve, hogy egy marseille-i találkozón kívül Macron nem kampányolt az elmúlt hetekben.

A regnáló elnök nyilván bővebben is kifejti programját április elején, ám cselekvéseivel, munkaszervezésével egyelőre azt az üzenetet fogalmazza meg választóinak, hogy a kialakult helyzetben egyelőre a háborús válság kezelését látja a legfontosabb feladatának.

Címlapfotó: Emmanuel Macron francia elnök támogatóihoz beszél egy kampánygyűlésen a Párizs közelében fekvő Poissy településen 2022. március 7-én (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)