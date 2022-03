Kijevben kijárási tilalom van, Mariupolt továbbra is ostrom alatt – szerdán is folytatódtak a harcok

A frontvonalak mentén nem látszik érdemi változás. Továbbra is mindkét oldal a saját sikereit hangsúlyozza, sőt az ukránok állítólag ellentámadásra készülnek. A humanitárius folyosók működéséről sincsenek megbízható információk: naponta néhány ezren, talán néhány tízezren el tudják hagyni az ostromlott városokat, de ez még mindig minimális szám ahhoz képest, hogy mennyien élnek immár hetek óta pincékben és más óvóhelyeken, többnyire fűtés és elegendő élelem nélkül – közölte az M1 Híradó.

Folytatódnak a harcok Ukrajnában

Csendesek, kihaltak voltak az utcák szerdán Kijevben – a városban kijárási tilalom van érvényben csütörtök reggelig. Akinek nincs különleges engedélye, csak az óvóhelyre mehet. Felzúgtak a légiriadót jelző szirénák is, jelezvén az ellenséges csapást. De a komolyabb bombázás ezúttal ismét elmaradt.

Tüzérségi lövedékek találtak el viszont több lakóházat is – Kijev még mindig az orosz tüzérség lőtávolságán belül van.

Az ukrán hadvezetés ugyanakkor szerda reggel azt jelentette, hogy az északi fronton ellentámadást indítottak az ukrán erők – a közzétett felvételek heves harcokról árulkodnak, illetve arról, hogy a fővárostól északra lévő Bucsában ismét több harcjárművet hagytak hátra az oroszok.

Az ukrán tüzérség pedig csapást mért az oroszok által megszállt Herszon repterére, és több harci helikoptert is megsemmisítettek. A támadást műholdfelvételek is megerősítik, a képeken jól láthatók az elpusztított gépek. Herszon elfoglalása óta már másodszor sikerül az ukránoknak csapást mérni a város repterére.

Az orosz tüzérség is folytatta asz ágyúzást több városban, Csernyihivben ismét lakóépületeket ért találtat. Tíz civil halt meg, akik éppen kenyérért álltak sorba. Az orosz erők továbbra is a délkeleti fronton érnek el sikereket. Itt az ukrán erőktől hadifeleszerelést is zsákmányoltak, amelyeket az orosz hírügynökségeknek mutattak be.

Az ostromgyűrűbe zárt Mariupolban továbbra is válságos a helyzet. Folyamatos az ágyúzás, egyelőre megbecsülni sem lehet a polgári áldozatok számát.

Szerdán is folytatódott a polgári lakosság kimenekítése – néhány ezer embernek sikerült elhagynia az ostromgyűrűt a humanitárius folyosón keresztül, de több százezeren továbbra is a városban rekedtek.