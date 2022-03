Izraeli szakértő: A történelem úgy állt bosszút Fukuyamán, hogy mégsem ért véget

Persze én is Fukuyamán nőttem fel. Azon, hogy a történelem véget ért. Az emberiségnek sikerült végre-valahára kidolgoznia a „nagy receptet” a társadalom és a nemzetközi kapcsolatok ideális megszervezésére. Ez az utolsó állomás. Ennél jobb nincs, és még elméletben sem lehetséges. Előbb-utóbb a keménynyakú népek is belátják ezt, és sorba fognak állni a „receptért”. Az elavult társadalmi és politikai konstrukciók úgy fognak eltűnni a történelem süllyesztőjében mint a rabszolgatartás, vagy a párbaj. Lehet, hogy lesznek ideiglenes regressziók, de a „recept” győzedelme történelmi szükségszerűség, és mivel megüberelni a „receptet” fizikai lehetetlenség, ezzel véget is ért a történelem – írta Robert C. Castel Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő a neokohn.hu cikkében.