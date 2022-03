Már hárommilliónál is többen menekültek el Ukrajnából az ENSZ adatai szerint. Csak Lengyelországba több mint egymillió-nyolcszázezren érkeztek – hangzott el az M1 Híradóban. Magyarországra már több mint négyszázhúszezren érkeztek. Továbbra is mindenfajta segítségnyújtás, orvosi, védőnői és jogi is támogatja a menekülteket.

Folyamatosan érkeznek a menekültek Malya Lilla, az M1 Híradó tudósítója a záhonyi Segítségpontról bejelentkezve elmondta, hogy a mai napon eddig vonattal száznyolcvanan érkeztek. A tegnapi nap folyamán viszont csaknem ezer menekült érkezett a záhonyi vasútállomásra. A vonatok sokat várakoznak az ukrán határon, a határátlépés szigorú. A következő napokban is várhatóan ezrek érkeznek, de a vonatok érkezésének pontos ideje nem kiszámítható, így a Segítségpontón lévő segélyszervezetek folyamatosan rendelkezésre állnak. Szendvicsekkel, meleg étellel várják a menekülteket egy-egy vonat érkezésekor. Továbbra is mindenfajta segítségnyújtás, orvosi, védőnői és jogi is támogatja a menekülteket. Tiszabecsről Pálffy Andrea, az M1 Híradó tudósítója bejelentkezésében elmondta, hogy a tegnap éjszakát kétszázötvenen töltötték Tiszabecsen. Ők már nagyrészt tovább utaztak, de folyamatosan érkeznek az autóbuszok a határátkelőkről. Folyamatosan szállítják azokat, akik gyalog érkeznek a határátkelőhöz, illetve azokat, akik a határnál hagyták járműeiket. A tiszabecsi Segítségponton, amelyet a Baptista Szeretetszolgálat működtet, jelenleg még van hely, ellátás nélkül senki sem marad. Több egyház önkéntesei is beosztásban segítik az ellátást. A menekülők száma napról napra nő Az ENSZ szerint több mint másfél millió gyerek van a menekülők között, becslések szerint naponta mintegy hetvenötezer kiskorú érkezik az Ukrajnával szomszédos országokba. Egy varsói befogadóközpontban, ahol jelenleg négyszáz ukrán menekültet látnak el, a lelki sérülést szenvedett gyerekeknek ukrán pszichológusok segítenek feldolgozni az átélt borzalmakat. A központot irányító csapatot ugyanis nagyrészt menekült orvosokból és szociális gondozókból toborozták, akik a lengyel önkétesekkel együtt segítenek munkát találni az édesanyáknak, valamint elhelyezni a gyerekeket a helyi iskolákban vagy óvodákban. A gyerekeknek nehéz alkalmazkodni az iskolában, mert az órák lengyelül folynak, az ukrán gyerekek többsége pedig nem beszéli a nyelvet – nyilatkozta Irina Panasevicz önkéntes. A központ dolgozói ezért lengyel nyelvórákat is tartanak, hogy a gyerekek minél könnyebben átvészelhessék az iskolai nehézségeket. A háború kezdete óta már több mint háromszázezer ember érkezett Moldovába Színes rajzok borítják a moldovai menekültszállás falait, ahol az önkéntesek játszósarkot alakítottak ki a kicsik számára. Az Ukrajnából érkező családok csak néhány napot töltenek a kisinyovi befogadóközpontban, így a gyerekek járhatnak iskolába. A velük foglalkozó pszichológus azt mondja, a gyerekek az első napon még nagyon riadtak, a nevüket sem akarják megmondani, de amint leülnek a rajzolni, megváltozik minden. „A gyerekek többnyire meleg színeket, sárgát vagy kéket használnak, ezek az országuk szimbólumai. Érzelmi állapotukat a rajzon keresztül közvetítik, de nincsenek köztük agresszív képek, amelyek, amelyek súlyos depresszióra rossz lelki állapotra utalnának” – mondta Irina Purcari pszichológus. A háború kezdete óta már több mint háromszázezer ember érkezett Moldovába, akik közül több mint százezren még mindig az országban vannak. Európa egyik legszegényebb országa azonban egyre nehezebben tud megbirkózni a menekültáradattal, ezért a kormány nemzetközi segítséget kért. A napokban Annalena Baerbock német és Nicu Popescu moldovai külügyminiszter megegyezett, hogykétezer-ötszáz menekültet szállítanak el Moldovából Németországba.