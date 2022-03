A harcok mellett folytatódott a diplomáciai „nagyüzem”

A nemzetközi sajtó az ukrán és az orosz oldalról is kiragadott olyan „félmondatokat”, amelyek elvileg bizakodásra adhatnak okot. A részletek alapján azonban nem tűnik úgy, hogy közel lenne a megállapodás. Elvileg Ukrajna belemenne, hogy semleges állam legyen, és ez az oroszok számára is elfogadható, csakhogy egyik félnek sem mindegy, hogy mit jelent a semleges szó ebben az esetben – hangzott el az M1 Híradóban.

Diplomáciai erőfeszítések

Többtonnányi katonai felszerelést pakoltak be szerdán egy japán támaszponton az amerikai légierő egyik C–17-es gépébe. Az Ukrajnának címzett szállítmányban sisakok, golyóálló mellények és egyéb katonai védőfelszerelés van. Japán nem szállít támadó fegyvereket Ukrajnába, ugyanakkor a nyugati partnerekkel összhangban súlyos szankciókat vezetett be a háborút elindító Oroszországgal szemben.

Washingtonban a törvényhozók tapssal üdvözölték Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt, aki videókapcsolaton keresztül szólalt fel a kongresszus két házának együttes ülésén. Ukrán nyelven elmondott beszédében az államfő a szeptember 11-i terrortámadáshoz hasonlította az országát ért orosz támadást. Megköszönte az amerikai segítséget, és a szankciók kiterjesztésére kérte az Egyesült Államokat.

„Ebben az Ukrajna és egész Európa számára vészterhes pillanatban arra kérem önöket, hogy tegyenek további lépéseket. Minden egyes héten újabb és újabb szankciókra van szükség, hogy leálljon az orosz hadigépezet. Ezt mindenkire ki kell terjeszteni, aki életben tartja a civileket terrorizáló, kegyetlen rezsimet” – mondta az ukrán politikus. Ismét arra kérte a nyugati országokat, hogy zárják le Ukrajna feletti légteret, vagy segítsék megfelelő fegyverekkel az ukrán haderőt az orosz légicsapások elleni védekezésben.

A NATO továbbra is elutasítja a légtérzárra vonatkozó kérést, mivel el akarja kerülni a fegyveres összetűzést Oroszországgal. Ez a szövetség védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozásán is elhangzott, amelyen az Oroszországgal szomszédos, semleges Finnország, valamint Svédország minisztere is rész vett.

A tagállamok miniszterei ma megerősítették, hogy továbbra is elkötelezetten támogatják Ukrajnát fejlett katonai felszerelésekkel, például légvédelmi rendszerekkel, páncéltörő eszközökkel.

„Ugyanakkor sem szárazföldi, sem légi egységeket nem küldünk Ukrajnába, és ez a NATO egységes álláspontja”

– közölte a tanácskozás után a szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg.

Közben folytatódnak a háború megfékezését célzó diplomáciai erőfeszítések. Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter szerdán Moszkvába látogatott.

Előzőleg Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy tévéinterjúban úgy fogalmazott: Oroszország és Ukrajna között zajlanak a „nem könnyű” tárgyalások, de van remény a kompromisszumra. Hasonlóan nyilatkozott az ukrán tárgyalódelegációt vezető elnöki tanácsadó is, aki szerint az elsődleges cél a mielőbbi tűzszünet.

Néhány órával később azonban Vlagyimir Putyin orosz elnök már arról beszélt, hogy mindenképpen végigviszi az úgynevezett „különleges hadműveletet” Ukrajnában, amelyre szerinte Kijev kényszerítette.

Valós veszélye volt annak, hogy a belátható jövőben a nácibarát kijevi rezsim nemzetközi katonai együttműködéssel, tömegpusztító fegyverekhez jut, amelyekkel természetesen Oroszországot veszi célba – fogalmazott Vlagyimir Putyin.

Szerdán a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság is kimondta: Oroszországnak azonnal fel kell hagynia a háborúval, mivel a testület nyomozói nem találtak bizonyítékot a kelet-ukrajnai szakadár területeken zajló, állítólagos népirtásra. Moszkva részben ezzel indokolta az Ukrajna elleni agressziót.

A döntést a bíróság 13 igen és 2 nem szavazattal fogadta el, azaz csak az orosz és a kínai bíró ellenezte. Az ítélet elméletileg kötelező erejű, ám betartatását csak az ENSZ Biztonsági Tanácsa tudná kikényszeríteni – ám ott Oroszországnak vétójoga van.