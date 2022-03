Macron Zelenszkijnek öltözött az Elysée-palotában

„A Zelenszkij-hatás” – írta Raphael Grably, a BFM hírcsatorna riportere a Twitteren azokra a fotókra reagálva, amelyeket a francia elnök hivatalos fotósa vasárnap készített és tett közzé az interneten.

A képeken Macron borostásan, a francia ejtőernyős elit egység kapucnis pulóverében, farmernadrágban látható a párizsi Elysée-palotában található irodájában.

– jegyzi meg kommentárjában a The Times.

Macron decided to turn up to work in a pair of jeans and a French paratroopers hoodie to be more like Zelensky. pic.twitter.com/pYivvXwOga

Emmanuel Macron az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta egyre gyakrabban hagyja otthon az öltönyt, s jár be ehelyett lezser öltözékben a munkahelyére.

Volodimir Zelenszkij február vége óta rendszerint az ukrán hadsereg khakiszínű pólójában és kapucnis felsőjében ül a laptopja, illetve a kamerák elé, hogy beszédet tartson Ukrajna népének, illetve videoüzeneteket küldjön a világ vezető politikusainak.

President Zelensky recorded another message from Kyiv this morning.

“Snow is falling, that’s how this spring is like. This spring is the same as the war. That’s sad, but everything will be alright. We will defeat them”.

🇺🇦pic.twitter.com/JSm7bB3j8q

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2022