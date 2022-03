Kijevbe látogat a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő

Az ukrán fővárosba, Kijevbe látogat kedden Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfő, valamint Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal kormányfővel – közölte a varsói kormányfői hivatal.

A közlemény szerint a politikusok

a nemzetközi szervezetek, ezen belül az ENSZ révén pedig tájékoztatták róla a nemzetközi társadalmat.

💥 BREAKING: 🇵🇱 @MorawieckiM 🇨🇿 @P_Fiala and 🇸🇮 @JJansaSDS and deputy PM #Kaczynski are on their way to #Ukraine and will meet with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal in Kyiv: https://t.co/8G3IRV78OX

— Alexandra Brzozowski (@alex_owski) March 15, 2022