Szakadár vezető: Donyeckben csapódtak be egy lelőtt ukrán rakéta szilánkjai

Legkevesebb húsz ember életét vesztette és kilenc megsebesült Donyeckben egy lelőtt, Tocska-U típusú ukrán rakéta szilánkjainak becsapódása következtében – jelentette be Gyenyisz Pusilin, a donyecki „népköztársaság” vezetője hétfőn a Rosszija 1 orosz tévécsatornán.

#DONETSK

Donetsk is getting killed, for 8 years long! Nobody cared until now?! This is what is happening, deliberately targeting civilians is an act of terrorism. I don’t care anymore, the world needs to see this and understand that the people of Donetsk are always at risk! pic.twitter.com/HwSwPmG67T

— UkraineMaps (@MapsUkraine) March 14, 2022