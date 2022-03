Peking félretájékoztatással vádolja Washingtont az állítólagos orosz segítségkérés kapcsán

Peking hétfőn félretájékoztatással vádolta meg az Egyesült Államokat, miután az amerikai sajtóban olyan értesülések jelentek meg, miszerint Moszkva katonai és gazdasági segítséget kérne Kínától az Ukrajna elleni háborúja okán ellene kirótt szankciók miatt.

„Az utóbbi időben az Egyesült Államok álhíreket terjeszt Kínával kapcsolatban” – jelentette ki újságírók előtt Csao Li-csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője, akit más lapok mellett a The New York Times című lapban megjelent értesülésről kérdeztek.

Vasárnap jelentették amerikai lapok és a brit Financial Times, hogy Oroszország hadfelszerelést kért Kínától a február 24-én indult ukrajnai támadásait követően. A lapok meg nem nevezett amerikai tisztségviselőkre hivatkozva írtak az értesülésről. Az idézett illetékes ugyanakkor nem számolt be arról, hogy milyen jellegű fegyverzetről lett volna szó, illetve, mi volt Peking válasza a kérésre. Moszkva állítólag gazdasági támogatást is kért a nyugati szankciók ellensúlyozására.

Liu Peng-ju, Kína washingtoni nagykövetségének szóvivője a Reuters globális hírügynökségnek az értesülést firtató megkeresésére azzal válaszolt, hogy „sosem hallott erről”. Mint mondta, Peking fő törekvése, hogy a „valóban meghökkentő” ukrajnai feszült helyzet ne szabaduljon ki az ellenőrzés alól.

A lapértesülések egyébként pár órával azt mnegelőzően jelentek meg, hogy Rómában hétfőn amerikai-kínai megbeszélések kezdődtek Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó és Jang Csie-csi, a kínai Központi Külügyi Bizottság vezetője között.

A megbeszélések témái – a Fehér Ház közlése szerint – az Egyesült Államok és Kína közötti verseny kezelésére tett erőfeszítések, valamint az Oroszország Ukrajna elleni háborújának regionális és globális biztonságra gyakorolt hatásai.