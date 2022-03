Megnyílt a humanitárius folyosó, elhagyhatják a lakosok Mariupolt

Később a városvezetés azt közölte, hogy már több mint 160, magántulajdonban lévő személyautó el is hagyta Mariupolt és már Bergyanszk felé tart. Több mint 50 autó pedig már Bergyanszkba is ért, és folytatja útját Zaporizzsja felé, ahol elsősegélynyújtással és szállással várják a menekülteket. A polgármester ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy Mariupol vezetése továbbra sem tudja szavatolni az útvonal biztonságát.

Hétfő reggel az ukrán rendőrség közölte, hogy egy konvoj segélyszállítmánnyal, és evakuációs buszok indultak el a városba.

❗️The occupiers have begun to let people out of Mariupol and a “humanitarian corridor” has been finally opened, said the adviser to the Mayor of Mariupol Petro Andryushchenko.

According to him, at least 50 vehicles were able to exit the city via the “humanitarian corridor”. pic.twitter.com/3GEHmjKzZH

— WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) March 14, 2022