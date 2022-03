Kőkemény harcok folytak vasárnap Ukrajnában, mutatjuk a legfontosabbakat

Mindhárom fronton fokozódnak a harcok Ukrajnában. Lviv bombázásával nyugatra is megindult az orosz terjeszkedés, a magyar határhoz is közeledik a front: Ivano-Frankivszknál porig rombolták a légi bázist, ez bő 200-250 km-re van a magyar határtól. A déli fronton közben Mikolajivnál voltak heves harcok, Odesszában pedig már készülnek a város védelmére a helyiek. Mariupol továbbra is ostrom alatt áll, az orosz csapatok körbekerítették a várost és hasonló stratégiai csapásra készülnek Kijevben is – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Szélesedk a front Ukrajnában Az ukrán válságról szóló percről percre tudósításunkat ide kattintva olvashatja. Odesszában álcahálókat készítenek az asszonyok a katonáknak, a pincékben pedig halomban állnak a Molotov-koktélok. Minden nap több, mint ezer üveget töltünk meg. Ha az ellenség eléri a várost, akkor ennél is többet készítünk majd – magyarázta egy odesszai fiatal. A Reuters hírügynökség szerint ugyanis már a Fekete-tenger partvidékén Mikolajivot ostromolják az orosz csapatok, amely következő nagyváros Odesszától keletre. A térségben Herszont már elfoglalták, ez az egyetlen nagyobb város, amely eddig orosz kézre került. A településen azóta is rendszeresek a tüntetések. Vasárnap a Reuters beszámolói szerint ismét utcára vonultak a helyiek, miután elterjedt a szóbeszéd, Oroszország színlelt népszavazást tervez, hogy egy szakadár régiót hozzon létre a városból. Vasárnap reggel több várost is egyszerre támadt az orosz hadsereg Ukrajnában. A BBC úgy tudja, hogy nemcsak a kelet-ukrajnai településeket rázták meg robbanások, hanem az ország nyugati részén fekvő Ivano-Frankivszk városát is. De bomba zuhant egy kilenc emeletes lakóházra is a Kijevtől északra fekvő Csernyihivben, amelyről az AP hírügynökség osztott meg felvételelt. Kijev körül egyre jobban szorul az ostromgyűrű. Az orosz állami televízió egy katonai menetoszlopról számolt be, amely Kijev felé tart észak felől. Az ukrán katonai vezérkar szerint pedig az orosz csapatok keleti irányból próbálták meg elvágni a fővárost. Közben az ukrán főváros körül egyre jobban szorul az ostromgyűrű. Az orosz állami televízió egy katonai menetoszlopról számolt be, amely Kijev felé tart észak felől. Az ukrán katonai vezérkar szerint pedig az orosz csapatok keleti irányból próbálták meg elvágni a fővárost. Kijev központjától mintegy 20 kilométerre fekvő Irpinyben ismét fokozódtak a harcok. A Reuters szerint támadásokban egy amerikai újságíró is meghalt, egy másik pedig megsérült, amikor átkeltek a város egyik ellenőrzőpontján. „Éppen átkeltünk az első hídon Irpinybe. A menekülteket akartuk filmezni és szereztünk egy autót, valaki felajánlotta elvisz minket a következő hídig. Átkeltünk az ellenőrzőponton, amikor elkezdtek lőni ránk. A sofőr megfordult, közben tovább lőttek minket. Engem és a barátomat és eltaláltak” – mondta az eset túlélője. Az orosz védelmi minisztérium eközben képekkel bizonyította, hogy a tüzérségük Krasznopolnál irányított lövedékkel lerombolta az ukrán fegyveres erők egyik parancsnoki állását. A tárca szóivője pedig bejelentette, hogy az elmúlt 24 órában több települést is ellenőrzést alá vontak az orosz katonák a keleti Donyec régióban. Közben az ukrán elnök vasárnapi videóüzenetében arról beszélt, hogy 13 ezer ellenséges katonával végeztek és ezer orosz katonai járművet semmisítettek meg. Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy vasárnap ismét megpróbálnak humanitárius segélyt juttatni Mariupolnak. „A humanitárius folyosókon keresztül már csaknem 125 ezer embert evakuáltunk biztonságos területre. A fő feladat most Mariupol. A humanitárius segélyszállítmányunk egyre közelebb kerül a városhoz. Mindent megteszünk a megszállók ellen, akik még az ortodox papokat is akadályozzák, akik kísérik ezt a segélyt, az élelmiszert, vizet és gyógyszereket. 100 tonnát küldtünk a legszükségesebb dolgokból, amelyeket Ukrajna küldött polgárainak” – fogalmazott az államfő. A kikötőváros még ukrán ellenőrzés alatt van, ám az oroszbarát szeparatisták az orosz csapatok segítségével már bevették a külső kerületeket. Ezt az ukrán és az orosz tárca is megerősítette. Ukrajna egyik legnagyobb városában már több, mint egy hete nincs víz, fűtés, áram, az élelmiszerkészletek kifogyóban vannak. A település polgármestere vasárnap azt közölte, hogy több mint 2100 mariupoli lakos vesztette életét az offenzíva kezdete óta. Címlapfotó: Orosz lövedék becsapódása egy lakóházba a dél-ukrajnai Mariupolban 2022. március 11-én (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)