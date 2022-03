Az EU elítéli az ukrán polgármesterek elrablását

Josep Borrell a Twitteren közzétett üzenetében aláhúzta: a polgármesterek elrablása kísérlet arra, hogy Oroszország illegitim alternatív kormányzati struktúrákat hozzon létre egy szuverén ország területén.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.

It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2022